Hiburan

Hazami, Dina Nadzir, Adeep Nahar dan Idayu bergabung dalam sebuah persembahan eksklusif R&B di Jaotim pada 27 November 2026. Showcase yang diberi nama Colors Of Love - R&B Duets Night ini turut menampilkan penyanyi dan penulis lagu, Azalea, sebagai artis pembukaan.

Pengasas Cloudworks Entertainment, Aszuad Zakaria, menjelaskan bahawa tujuan showcase ini adalah untuk meraikan keindahan muzik R&B dan soul. Selain itu, persembahan ini ingin mengetengahkan pelbagai dimensi cinta yang merangkumi kebahagiaan, kerinduan, kekecewaan, pengorbanan dan harapan menerusi kekuatan vokal, harmoni serta penghayatan muzik yang mendalam.

Menurut Aszuad, persembahan ini mempertemukan empat penyanyi yang mempunyai identiti muzik dan karakter vokal tersendiri, namun mereka berkongsi kecintaan terhadap genre R&B dan soul. Dengan iringan pemuzik secara langsung, penonton disajikan dengan persembahan solo, duet istimewa serta interpretasi lagu-lagu cinta menerusi susunan muzik yang menarik dalam suasana intim dan eksklusif.

Aszuad turut menghuraikan tentang Hazami, seorang penyanyi, komposer dan penerbit muzik yang dikenali melalui keunikan tona suara, kawalan vokal serta keupayaannya menyampaikan emosi dalam setiap persembahan. Peminat mengenali lagu-lagu popular beliau seperti Sonata Musim Salju, Tekad, Mungkir Bahagia dan Kata. Hazami juga telah membina perjalanan seni dalam genre pop, R&B dan balada kontemporari, serta terlibat dalam penerbitan muzik, susunan vokal dan pembangunan bakat.

Pengalaman luas sebagai penyanyi dan pengkarya muzik membolehkan Hazami mengekalkan identiti seninya serta mendekati pendengar daripada pelbagai generasi. Dalam showcase ini, beliau mengetengahkan pengaruh R&B dan soul yang menjadi sebahagian daripada identiti muziknya untuk memperlihatkan kematangan serta keistimewaan vokalnya.

Aszuad menegaskan bahawa keupayaan tiga lagi penyanyi iaitu Dina, Adeep dan Idayu serta artis undangan tidak perlu dipertikaikan kerana masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Cloudworks Entertainment ingin menyediakan ruang yang meletakkan muzik sebagai fokus utama bagi membolehkan para artis mengekspresikan identiti seni masing-masing melalui persembahan yang autentik, susunan muzik kreatif serta hubungan yang lebih dekat dengan penonton.

Melalui penganjuran Colors Of Love, Cloudworks Entertainment berharap dapat menyemarakkan kembali minat terhadap persembahan muzik secara langsung, menyokong bakat penyanyi dan pemuzik tempatan serta memperkukuh komuniti pencinta muzik R&B dan soul di Malaysia.

Siapa yang paling korang teruja nak dengar duet kali ni?