Hael Husaini Bakal Bawa Nama Malaysia ke Korea, Single Baharu 'Selesa' Buat Jiwa Remuk!

Hiburan

Penyanyi dan komposer serba boleh, Hael Husaini, memang tak pernah mengecewakan peminatnya. Selepas kejayaan demi kejayaan dalam arena muzik tempatan, kini Hael selangkah lagi untuk menakluk pentas global, sekaligus mewarnai industri muzik dengan buah tangan terbaharunya.

Hael Husaini Gegar ROUND Festival di Korea!

Tarikh 8 November 2026 bakal jadi detik bersejarah buat Hael Husaini apabila dia dijadualkan membuat persembahan di ROUND Festival di Korea Selatan. Ini bukan peluang biasa-biasa tau, ini adalah pentas antarabangsa yang boleh buat nama Malaysia makin dikenali di seanterang dunia!

Bagi Hael, penyertaan ini adalah kesempatan keemasan untuk memperkenalkan karya dan identiti muzik tempatan kepada khalayak antarabangsa. Bayangkan, irama Malaysia bergaung di Korea Selatan! Confirm hubungan muzik antara kedua-dua negara makin erat.

“Sudah tentu saya sangat teruja dan bersyukur kerana diberi peluang untuk membuat persembahan di ROUND Festival di Korea,” kata Hael, jelas terpancar rasa bangganya. Dia turut menyifatkan pengalaman ini sebagai satu penghormatan dan sangat bermakna dalam perjalanan seninya, bukan sahaja sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai wakil yang membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa.

Persiapan rapi sedang giat dilakukan oleh Hael, termasuklah dari segi vokal, susunan persembahan, dan pemilihan lagu yang sesuai. Memang Hael nak bagi persembahan yang padu giler-giler buat penonton di sana. Harapannya? Dapat berkongsi muzik dan identiti seni dengan peminat baharu serta membawa pulang pengalaman yang berharga. Fuh, memang power!

'Selesa': Lagu Luka Buat Si Penanti Bahagia

Tak cukup dengan berita baik di Korea, Hael Husaini turut kembali mewarnai industri muzik tempatan dengan pelancaran single terbaharunya berjudul 'Selesa' pada 30 Oktober 2026 lalu. Dicipta bersama Iqie Hugh, lagu ini memang ‘makan dalam’ dan sesuai untuk korang yang jiwanya tengah lara.

'Selesa' mengangkat kisah cinta tidak kesampaian, pengorbanan yang tak dihargai, dan kepedihan melepaskan insan tersayang demi kebahagiaan mereka bersama orang lain. Ya ampun, dengar sinopsis pun dah rasa nak nangis!

Bayangkan, korang dah curahkan sepenuh kasih sayang, kesetiaan, dan pengorbanan, tapi akhirnya terpaksa terima hakikat yang hubungan tu takkan berakhir seperti yang diimpikan. Lebih sakit? Korang pulak yang kena bantu orang yang korang sayang tu capai kebahagiaan dengan orang lain, sedangkan diri sendiri tengah menanggung luka. Aduh, memang luluh hati mendengarnya!

Menurut Hael, 'Selesa' memang dekat dengan realiti hidup. “Bagi saya, Selesa ialah sebuah lagu yang sangat dekat dengan realiti kehidupan,” katanya. Itu dia, Hael pun faham perasaan kita! Dia berharap lagu ini dapat menjadi teman buat mereka yang pernah melalui pengalaman sebegini dan sedang belajar untuk melepaskan. Siapa pernah kena macam ni, sila angkat tangan!

MV 'Selesa': Gabungan Power Malaysia-Indonesia!

Bukan sekadar lagunya yang 'deep', muzik video rasmi 'Selesa' pun tak kurang hebatnya! Penggambaran muzik video ini dibuat di Jakarta, Indonesia, baru-baru ini. Apa yang paling menarik perhatian adalah gabungan pelakon Malaysia dan Indonesia yang ditampilkan.

MV ini menampilkan pelakon popular Malaysia, Anna Jobling, bergandingan dengan dua pelakon sinetron Indonesia yang memang hensem, Antoni Blanco Junior dan Mahdy Reza. Gabungan tiga orang ni memang memberikan dimensi tersendiri kepada muzik video 'Selesa', lagi-lagi dalam menggambarkan perjalanan emosi, pengorbanan, dan perasaan cinta yang tak terluah.

Muzik video ini diarahkan oleh Prialangga, yang semestinya berjaya menghidupkan penceritaan visual seiring dengan emosi dan mesej yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Dengan visual yang cantik dan barisan pelakon yang wow, confirm korang akan terpaku depan skrin sambil berendam air mata!

Soundtrack Drama 'Suamiku Anak Emak' & Kini Boleh Distrim!

Sebagai info tambahan, single 'Selesa' ini bukan sekadar lagu biasa-biasa tau. Ia turut dipilih sebagai runut bunyi utama drama bersiri tempatan, 'Suamiku Anak Emak', yang menampilkan barisan pelakon popular seperti Emma Maembong, Keith Foo, dan Izzue Islam. Pemilihan lagu ini dijangka mengukuhkan lagi penghayatan penonton terhadap konflik dan perjalanan emosi watak-watak dalam drama berkenaan. Memang Hael punya sentuhan magis ni!

Sebelum ini, Hael pernah tampil dengan single 'Garah', hasil kolaborasi bersama Mimi Fly. Kini, 'Selesa' pula menjadi buah tangan terbaharunya bersama Iqie Hugh buat peminat setia.

Bagi yang tak sabar nak dengar dan tonton, single 'Selesa' sudah boleh distrim mulai 30 Oktober 2026 di semua platform penstriman digital. Manakala, muzik video rasminya pula boleh ditonton di saluran YouTube Rocketfuel Entertainment. Jadi, tunggu apa lagi? Jom layan 'Selesa' sekarang, tapi jangan lupa sediakan tisu banyak-banyak!