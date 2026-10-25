Gandingan Fattah Amin & Hannah Delisha Jadi Pojaan Ramai, Sampai Robek Hati Fans!

Hiburan

Gandingan sulung Fattah Amin dan Hannah Delisha menerusi drama 'Andai Masih Ada Maaf' tengah buat gelombang dekat media sosial sekarang ni! Bukan kaleng-kaleng, drama sarat emosi ni dah berjaya buat ramai tersentuh, .

Kisah Dr. Reza lakonan Fattah dan Hana lakonan Hannah yang berdepan kemelut rumah tangga, digoyahkan dengan fitnah kecurangan dan dendam silam, memang padu.

Keserasian Fattah dan Hannah dalam babak-babak air mata berjaya meruntun jiwa penonton. Ramai netizen puji lakonan Fattah yang dikatakan makin mantap, memang powerlah. Penghayatannya tu, kalau kau tak nangis sekali, memang hati batu!

Drama 28 episod arahan Feroz Kader ini, turut dibintangi Nazrief Nazri, Malek Mccrone dan Husna Mustaffa, memang meledak kat media sosial dan raih tontonan tinggi.