Fuhh! Doa Haji Datin Lisa Surihani Dimakbulkan, Tiga Tahun Menanti Panggilan Baitullah

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Rezeki ibadah Haji itu, siapa sangka. Pelakon kesayangan ramai, Datin Lisa Surihani, kini boleh tersenyum lebar apabila hasrat murninya untuk menunaikan ibadah Haji pada usia 40 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Rayuan Hajinya telah diterima bagi musim 1447H/2026M. Lebih bermakna, peluang ke Tanah Suci ini hadir tepat tiga tahun selepas Lisa menitipkan doa itu ketika mengerjakan Umrah pada Ramadan 2023.

Datin Lisa Surihani, berkongsi kisah inspiratif ini dalam sebuah program khas. Perkongsian beliau ini pasti memberi semangat buat ramai yang turut menanti giliran untuk menunaikan rukun Islam kelima ini.

Doa yang Sungguh Bermakna

Kisah penuh spiritual ini dibongkarkan sendiri oleh Lisa menerusi program 'Kerana DIA Memanggil: Mekah, Aku Datang!' yang dianjurkan oleh Irkaz Travel & Tours. Program itu telah menghimpunkan lebih 200 bakal jemaah Haji di Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Centre pada 31 Oktober 2026 lalu. Detik-detik mengerjakan Umrah bersama Irkaz Travel pada Ramadan 2023, yang kebetulan bertepatan dengan bulan kelahirannya, menjadi titik tolak kepada impiannya ini.

Ketika itu, Lisa dengan penuh harapan berdoa agar diberikan peluang menunaikan ibadah Haji pada usia 40 tahun. Inspirasi usia itu pula datangnya daripada usia Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama. Siapa sangka, tiga tahun kemudian, doa tulus itu dimakbulkan. Rayuan Hajinya diterima, dan Insya-Allah, beliau akan menjadi tetamu Allah pada musim Haji 1447H/2026M nanti. Memang power bila kita fokus dan bersungguh-sungguh kan?

Kisah Tomok dan Alumni Irkaz yang Menyentuh Hati

Selain Lisa Surihani, program anjuran Irkaz Travel itu turut menampilkan penyanyi, Haji Shah Indrawan Ismail atau lebih mesra kita panggil Tomok. Tomok turut berkongsi pengalaman peribadinya yang tak kurang mencabar. Katanya, dia perlu mengemukakan rayuan Haji sebanyak tiga kali sebelum akhirnya berpeluang menunaikan ibadah tersebut bersama isteri, juga memilih Irkaz Travel sebagai Pengelola Jemaah Haji (PJH) mereka.

Tomok mengimbas kembali bagaimana dia hampir melepaskan peluang Haji itu gara-gara menerima tawaran pekerjaan yang memerlukan komitmen tempoh panjang. Fuhh, dugaan betul! Namun, Tomok akhirnya membuat keputusan yang tepat, iaitu mengutamakan perjalanan ibadah tersebut. Pulang dari Tanah Suci, dia meluahkan rasa syukur yang tak terhingga apabila urusan rezeki dan kerjayanya terus dipermudahkan. Pengalaman Haji itu menjadi antara perjalanan paling bermakna dalam hidupnya. Seorang lagi alumni pula dapat menunaikan Haji bersama tiga adik-beradik perempuannya, menjadikannya kenangan kekeluargaan yang amat berharga.

Seorang lagi alumni, Prof. Dr. Zawawi, turut menyumbang perkongsian pengalaman menunaikan Haji bersama isteri selepas beberapa kali mengemukakan rayuan. Setiap perkongsian dari mereka ini memang menunjukkan bahawa perjalanan ke Tanah Suci itu ada kisah dan cabarannya sendiri. Tapi, dengan doa, kesungguhan, dan persediaan, semua impian boleh direalisasikan.

Irkaz Travel Jadi Platform Utama

Penganjuran program 'Kerana DIA Memanggil: Mekah, Aku Datang!' ini memang jadi platform penting buat Irkaz Travel dalam membantu bakal jemaah membuat keputusan. Ini penting terutamanya menjelang tarikh akhir pemilihan Pengelola Jemaah Haji (PJH) bagi musim 1448H/2027M yang ditetapkan pada 8 November 2026. Melalui sesi perkongsian bertajuk 'Bila Panggilan Menjadi Kenyataan' dan 'Haji Berlalu, Kesannya Kekal', peserta berpeluang mendengar pengalaman spiritual barisan panel. Mereka juga dapat gambaran jelas tentang perjalanan ibadah, pengurusan jemaah, kemudahan penginapan, serta aspek kebajikan sepanjang berada di Tanah Suci.

Pengalaman sebenar alumni yang pernah menggunakan perkhidmatan Irkaz Travel ini diharap dapat membantu bakal jemaah membuat pilihan dengan lebih yakin. Terutamanya bagi mereka yang telah menerima tawaran Haji atau sedang dalam proses rayuan. Memang penting untuk buat pilihan yang terbaik, kan?

Pakej Haji Irkaz Travel untuk Musim 2027

Bagi musim Haji 1448H/2027M, Irkaz Travel menawarkan dua kategori pakej yang dirangka mengikut keperluan serta tahap keselesaan bakal jemaah. Kedua-dua pakej ini lengkap dengan sajian makanan secara fullboard dan kemudahan kereta api berkelajuan tinggi, Haramain High Speed Railway. Selain penginapan dan pengangkutan, pakej-pakej ini juga menekankan pengurusan perjalanan, bimbingan ibadah, serta kebajikan jemaah sepanjang berada di Tanah Suci. Memang tip-top persediaan mereka!

Dengan tarikh akhir pemilihan PJH bagi musim 1448H/2027M pada 8 November 2026, Irkaz Travel menggalakkan bakal jemaah yang dah terima tawaran Haji dan yang berhasrat mengemukakan rayuan, untuk segera mendapatkan maklumat dan membuat pilihan dalam tempoh ditetapkan. Sebagai inisiatif khas sempena minggu terakhir pemilihan PJH, Irkaz Travel turut menawarkan promosi istimewa kepada bakal jemaah yang menghubungi atau berkunjung terus ke pejabat mereka. Maklumat lanjut boleh diperoleh dengan menghubungi talian +603 2709 0101 atau hadir ke pejabat Irkaz Travel & Tours di L1-05, Menara UOA Bangsar, Kuala Lumpur. Siapa cepat dia dapat!