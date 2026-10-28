Fuh, Pak Nil Nak 'Ajar' Kita Cara Berkomunikasi Paling Power Dalam "Show Ada Kelas"!

Hiburan

Pernah tak rasa, kita dah cakap macam-macam, tapi mesej tak sampai? Atau, kita cakap lancar gila, tapi orang tetap tak faham apa yang kita nak sampaikan? Haa, nampak gayanya, legenda komunikasi tanah air, Datuk Aznil Nawawi atau lebih mesra disapa Pak Nil, ada rahsianya. Dengan pengalaman lebih empat dekad dalam industri penyiaran dan komunikasi, Pak Nil bakal pecahkan rahsia seni pengucapan berkesan dalam program eksklusif beliau, Show Ada Kelas!

Program anjuran Icon Entertainment ni bukan calang-calang, sebab ia menggabungkan pembelajaran praktikal dengan hiburan, atau edutainment. Pergh, macam belajar sambil santai-santai lah ni! Ia akan berlangsung di Plenary Theatre, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC) pada 28 November. Siapa yang patut join? Bukan saja ahli perniagaan atau usahawan, malah pendidik, pencipta kandungan, sampai ke pelajar pun boleh. Ini bukti memang semua orang perlukan skill komunikasi yang padu, weh!

Menurut Pak Nil, “Dalam Show Ada Kelas ini juga saya tidak mengajar cara bercakap sahaja tapi mengajar cara memastikan apa yang kita sampaikan ianya didengar.” Fuh, ini statement mantap! Bukan sekadar fasih, tapi biar ada impak. Dia kata, penguasaan seni komunikasi ni memang penting merentasi semua bidang, daripada pengucapan awam, pembentangan kerja, rundingan bisnes, sampailah ke penciptaan kandungan untuk TikTok atau IG pun.

Yang paling menarik, Pak Nil turut menyentuh tentang isu kecerdasan buatan (AI) yang makin rancak sekarang ni. Dia bimbang manusia akan makin bergantung pada AI untuk meluah perasaan, padahal AI pun dah pandai kenal intonasi dan emosi suara kita. Kalau kita lebih selesa bersembang dengan mesin daripada orang depan mata, memang hubungan sesama manusia boleh terjejas teruk.

Sebab tu, dalam Show Ada Kelas ni, Pak Nil nak bimbing peserta untuk mengembalikan semula rasa yang tulen dalam komunikasi seharian. Dia akan ajar teknik pengucapan fleksibel untuk tunjukkan nada tegas, rasa sedih, atau kecewa yang mendalam, sesuatu yang korang takkan jumpa di internet! Ini semua inti pati pengalaman berharga yang Pak Nil kumpul sepanjang empat dekad dalam dunia komunikasi. Memang power!

Nak ilmu mahal macam ni? Tiket untuk "Show Ada Kelas" berharga RM288 dan RM388, boleh dapatkan melalui platform Ticket2U. Jangan lepaskan peluang keemasan ni, nanti menyesal tak sudah! Setuju tak, komunikasi yang "ada rasa" ni memang lagi penting daripada "ada gaya" je?