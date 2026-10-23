Fouziah Gous Kembali Berlakon Selepas Sedekad, Suami Bagi ‘Lampu Hijau’ Penuh!

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Datin Fouziah Gous, kini bakal membuat kemunculan semula di layar kaca. Selepas lebih sedekad menyepikan diri dari dunia lakonan serius, Fouziah mengakui dia sangat bersyukur kerana mendapat sokongan penuh daripada suaminya, Datuk Zhafran Zainal Abidin atau Zaf. Ini memang satu "go-signal" yang penting untuk dia kembali ke set!

Bayangkan, lebih 10 tahun tak berlakon serius! Bukan calang-calang tau dapat suami yang faham dan tak sesuka hati nak campur urusan peribadi. Fouziah sendiri berasa sangat beruntung kerana Zaf tak pernah mencampuri urusan peribadinya, apatah lagi menentukan apa yang perlu dia buat sebagai seorang isteri. Ini memang satu bonus besar untuk wanita yang berkerjaya dan berkeluarga seperti Fouziah.

Menurut Fouziah, dia tidak pernah berdepan masalah suami tidak membenarkannya berlakon. Suaminya bukan jenis yang suka mengarah atau meletakkan sebarang syarat. Malah, apa saja keputusan berkaitan bisnes atau perkara lain, Zaf langsung tidak mencampuri urusannya. Memang rare lah suami macam ni!

Sebenarnya, penarikan diri Fouziah dari dunia lakonan serius ini disebabkan komitmen yang tinggi terhadap perniagaannya. Dia sendiri mengakui yang dia dah lama tak fokus serius pada dunia seni. Walaupun ada terima tawaran kecil-kecilan sekitar tujuh tahun lalu, tapi untuk serius di set penggambaran drama, memang dah lebih sedekad ditinggalkan. Sampai dia sendiri dah lupa bila kali terakhir dia berlakon, dan cuma boleh agak dah lebih kurang 10 tahun selepas berkahwin.

Jadi, apa yang buat Fouziah berubah fikiran dan buat comeback ni? Punca utamanya adalah pelawaan daripada pengarah dan penerbit terkenal, Erma Fatima. Mama Erma ni memang pandai memujuk! Fouziah menjelaskan, tawaran watak yang sesuai dan keyakinan yang diberikan oleh Erma berjaya buat dia cabar diri semula, walaupun pada awalnya Fouziah bimbang tak mampu nak bagi komitmen yang diharapkan. Dia turut bertanya sama ada Erma tidak risau dia merosakkan cerita itu.

Bagaimana Fouziah dapat mengimbangi kerjaya seni dan bisnes utamanya? Ini adalah bahagian penting yang membolehkan kemunculan semula ini berlaku. Menurut Fouziah, Erma Fatima telah banyak memudahkan urusan dan memberikan keyakinan kepadanya. Faktor paling kritikal adalah jadual penggambaran yang diatur secara teratur dan singkat. Berbeza dengan dulu, di mana lakonan adalah kerja hakiki dan bisnes sebagai sambilan, kini bisnes adalah kerja hakiki dan seni pula sampingan.

Fouziah berkata jadual penggambaran agak singkat. Dia ke lokasi seperti ke pejabat, bergerak selepas Subuh dan pulang pada pukul 6 petang, dengan penggambaran tiga kali seminggu. Jadual fleksibel sebegini memang sangat membantu dia memastikan komitmen terhadap lakonan tidak mengganggu urusan perniagaannya yang lain. Ini membuktikan dengan perancangan yang baik, dua dunia boleh bergerak seiring.

Walaupun segala dipermudahkan, Fouziah tidak menafikan yang dia masih ada keraguan terhadap kemampuan diri sendiri selepas lama meninggalkan bidang lakonan. Banyak persoalan bermain di fikirannya sama ada lakonannya betul dan okey. Biarpun pengarah kata lakonannya okay, Fouziah sendiri mengakui ada banyak perkara yang dia rasa kurang berpuas hati dengan hasil lakonannya. Biasalah, pelakon lama kan, standard dia lain macam sikit!

Namun begitu, dia bersyukur sangat kerana proses penggambaran berjalan lancar dan suasana di lokasi yang membantu memudahkan dia menyesuaikan diri semula. Drama lakonan Fouziah ini dijangka akan menemui penonton setia TV3 pada November depan. Agak-agak, power lagi ke lakonan Datin Fouziah lepas sedekad ni? Kita tunggu dan lihat!