Firman Bansir Tak Kisah Kena Kecam Netizen: "Kadang-kadang Kita Syok Sendiri Atas Pentas!"

Hiburan

Vokalis kumpulan Hyperact, Firman Bansir, tak gentar langsung nak hadap kecaman netizen. Dia siap cakap tak kisah pun kalau orang nak komen apa-apa lepas dia join program fenomena Gegar Vaganza Fantasia (GVF) yang bakal bermula tak lama lagi. Memang steady betul abang kita ni!

Bagi Firman, semua teguran tu dia telan je buat ubat, siap cakap dia terima secara terbuka untuk upgrade diri bila kat atas pentas. "Saya okay sahaja, bukan nak cakap hati kental, tapi kalau saya tengok media sosial atau tidak pun sama juga. Terima sahajalah," katanya. Jujur kan? Dia akui, kadang kita ni pun memang syok sendiri juga atas pentas, rasa macam dah hebat sangat, tapi lupa ada mata yang memerhati. Betul lah tu, mana boleh taksub sangat dengan diri sendiri!

Dia siap jadikan kritikan tu macam penanda aras untuk jadi lebih baik. Firman juga faham, setiap orang ada cita rasa sendiri pasal penyanyi kegemaran diorang. Menurutnya, kecaman itu ibarat makanan: kita tak boleh paksa orang makan apa yang kita suka, dan kita tak boleh tutup mulut orang. Memang tak boleh dinafikan, ada yang suka, ada yang tak suka — simple.

Program GVF ni memang fuhh, bakal menyaksikan persaingan sengit antara sembilan penyanyi handal macam Vince, Zahid, Mawi, Faizal, Mila, Stacy, Shahir, Faizul, dan semestinya Firman sendiri, semua nak rebut gelaran juara kat pentas berprestij tu. Makin meriah musim ni dengan trio pengacara kegemaran ramai, Nabil Ahmad, Jihan Muse, dan Sherry Alhadad. Barisan juri pun padu, masih mengekalkan tiga nama besar industri muzik: Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang, dan Datuk Syafinaz Selamat. GV13 akan bersiaran selama 11 minggu, setiap Ahad, jam 9 malam di Astro Ria (saluran 104) secara langsung dari Auditorium MBSA, Shah Alam, dan boleh strim kat Astro GO dengan Sooka.

So, dah ready ke nak tengok Firman tunjuk taring dia kat pentas GVF? Harap-harap tak ada lah yang "syok sendiri" sangat!