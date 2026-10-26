Firdhaus Farmizi Menang Anugerah, Bukti Lagu Mandopop Dia Memang 'Berhantu'!

Hiburan

Penyanyi dan komposer Firdhaus Farmizi, 27, baru-baru ini buat hal lagi bila dia berjaya dapat pengiktirafan antarabangsa, "The Most Influential Singer-Songwriter of the Year" di The Knights Award Season 5: A World of Influence. Gila tak gila, kan? Ini bukan anugerah biasa-biasa tau, ini pengiktirafan yang memang bermakna gila untuk dia yang dah bertungkus-lumus dalam industri muzik.

Firdhaus yang dah lama mencipta nama dalam arena muzik Mandopop ni dipilih sebagai salah seorang personaliti Malaysia yang menerima anugerah berprestij ni. Pengiktirafan itu mengiktiraf pencapaiannya mengembangkan kerjaya muzik ke peringkat antarabangsa.

Tapi, Firdhaus sendiri mengaku perjalanan dia bukan karpet merah je. Banyak onak duri katanya, kena gigih dan kerja keras tanpa henti. Ia susah. Bagi saya, memang ada banyak naik turun dalam perjalanan kerjaya ini. Namun, saya bersyukur, Alhamdulillah, Allah berikan semua ini di sebalik kerja keras saya, katanya. Kan dah cakap, bukan senang nak senang!

Dia cakap lagi, anugerah ni bukan setakat piala cantik je, tapi lebih kepada bukti sumbangan dia sebagai penyanyi dan penulis lagu tu dihargai. Dia berkata demikian masa ditemui di majlis di Dewan Filharmonik Petronas, Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur.

Bila dapat gelaran "The Most Influential Singer-Songwriter of the Year" tu, dia memang rasa bangga gila. Ye la, siapa tak bangga bila lagu-lagu yang kita tulis bertahun-tahun tu akhirnya dapat perhatian dan dihargai ramai. Saya sangat gembira kerana dapat anugerah ini. Bagi saya, lagu-lagu yang saya tulis selama beberapa tahun ini mendapat perhatian dan dihargai orang, Firdhaus berkongsi.

Majlis The Knights Award ni memang bukan calang-calang, menghimpunkan ramai pemimpin, usahawan, dan tokoh industri dari seluruh dunia. Ia diasaskan oleh usahawan Malaysia, Dr Zyro Wong, sebagai platform untuk raikan individu dan organisasi yang cemerlang. Tema musim kelima ni, "A World of Influence," betul-betul tunjukkan Malaysia ni power jugak sebagai jambatan bakat global.

Lebih 200 individu cemerlang dah diiktiraf platform ni dari lebih 65 negara. So, bila Firdhaus ni dapat, memang confirm dia salah seorang yang terkemuka lah! Lepas ni, lagu apa pula agaknya yang bakal 'berhantu' sampai ke China sana?