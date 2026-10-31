Firdhaus Digelar Penyanyi-Komposer Paling Berpengaruh Sedunia? Memang 'World'!

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Wah, siapa sangka anak Malaysia kita, Firdhaus Farmizi, bukan calang-calang orang! Penyanyi dan komposer berusia 27 tahun ni baru je terima pengiktirafan antarabangsa yang gempak habis – Anugerah The Most Influential Singer-Songwriter of the Year (Penyanyi-Komposer Paling Berpengaruh). Memang salute habis! Anugerah ni jadi pemangkin semangat dia untuk terus hasilkan lagu-lagu berkualiti dan kembangkan ‘empayar’ muzik dia ke seluruh dunia.

Firdhaus sendiri kata, pengiktirafan dekat The Knights Award Season 5: A World of Influence yang berlangsung kat Dewan Filharmonik Petronas (DFP) pada malam Selasa lalu tu, adalah satu penghormatan yang sangat bermakna. Yelah, siapa je tak kembang setaman bila hasil kerja bertahun-tahun dihargai sampai peringkat global, kan? "Saya sangat gembira menerima anugerah ini. Bagi saya, ini bermakna lagu-lagu yang saya tulis selama beberapa tahun ini mendapat perhatian dan dihargai ramai," katanya.

Dia mengaku perjalanan seni ni ada naik turunnya, macam roller coaster lah! Tapi anugerah ni pulak jadi ‘booster’ semangat untuk dia terus bersemangat, lagi-lagi untuk buat lagu yang lebih best untuk peminat.

Yang lagi buat kita kagum, Firdhaus ni datang dari keluarga biasa-biasa je, takde pulak ahli keluarga yang ada ‘line’ muzik. Tapi, dia buktikan bakat tu boleh diasah sampai berjaya. Dengan kemahiran dia yang fasih berbahasa Mandarin tu, dia harap kisah dia boleh jadi inspirasi untuk anak-anak muda dan bakat baru yang tengah kejar impian. "Saya datang daripada keluarga biasa dan tiada ahli keluarga yang menceburi bidang muzik. Jadi, saya berharap mereka dapat melihat saya sebagai contoh dan percaya bahawa mereka juga mampu mencapai sasaran yang ditetapkan jika berusaha keras," jelasnya, betul-betul meruntun jiwa!

Sekarang ni, Firdhaus tengah sibuk betul dengan siri jelajah konsert 'Flat Earth Theory' dia. Konsert ni bukan setakat kat Malaysia je tau, dah sampai pentas antarabangsa! Dah berjaya tawan hati peminat kat China, Taiwan, dengan Singapura, lepas ni dia nak pulak jumpa peminat kat Hong Kong pada Disember 2026, pastu sambung ke Taiwan pulak tahun depan. Memang padu betul jadualnya! Harap-harap Firdhaus tak lupa nak balik perform kat Kuala Lumpur pulak nanti!

Jadi, siapa kata takde ‘cable’ tak boleh berjaya? Firdhaus dah buktikan! Korang rasa lagu apa pulak dia patut bawak balik ke KL nanti?