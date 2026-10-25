Firdhaus, Dari Biasa-Biasa Je, Kini Penyanyi-Komposer Paling Berpengaruh!

Hiburan

Siapa kata kalau takde kabel dalam keluarga, tak boleh jadi superstar? Firdhaus Farmizi, penyanyi dan komposer berusia 27 tahun, dah buktikan yang semua tu mitos semata. Dia baru-baru ni meluahkan harapan agar kisah perjalanan seninya, yang bermula dari latar belakang keluarga biasa, dapat beri inspirasi dekat anak muda Malaysia untuk terus percaya dengan bakat yang dorang ada. Betul la tu, kan? Kalau dia boleh, kita pun boleh!

Firdhaus, yang kini nama dah makin gah dalam industri muzik berbahasa Mandarin, memang berpegang kepada prinsip untuk terus berusaha. Dia kata, takde sorang pun dalam keluarga dia yang ada pengalaman dalam bidang muzik. Awal perjalanan saya sekitar lima atau enam tahun lepas, masa itu saya memang ada satu sasaran... saya harap satu hari saya boleh ke luar negara, boleh buat konsert di luar negara, katanya.

Fuh, dari angan-angan terus jadi realiti! Bila impian dia dah tercapai sekarang, Firdhaus bersyukur sangat-sangat. Saya datang dari famili yang biasa saja. Keluarga saya memang tak ada yang menceburi bidang muzik, tegasnya lagi, sambil berharap dia dapat buka mata bakat-bakat baru yang nak ceburi industri seni ni. Memang patut pun dia jadi role model, humble tapi cita-cita tinggi menggunung!

Lagipun, siapa je yang tak seronok kalau hasil kerja keras dihargai? Firdhaus pun tak dapat nak sorokkan rasa gembiranya bila dia terima anugerah yang bukan kaleng-kaleng. Anugerah tu digelar sebagai The Most Influential Singer-Songwriter of the Year. Pergh! Bukan senang tau nak dapat gelaran macam tu.

Bagi saya, lagu-lagu yang saya tulis, selama beberapa tahun ini ada orang nampak dan hargai, jelasnya, menunjukkan betapa berharganya pengiktirafan daripada The Knights Award tu. Dapat 'title' yang gempak macam ni, mestilah dia rasa bangga habis dan sangat berterima kasih. Bakat ada, karya ada, pengaruh pun ada!

Tak cukup dengan anugerah, Firdhaus pun tengah sibuk gila sekarang ni menguruskan konsert jelajahnya yang diberi nama Flat Earth Theory. Konsert ni dijangka akan gegarkan Hong Kong pada Disember 2026 dan Taiwan pula tahun depan. Jangan risau, dia pun teringin sangat nak bawa konsert ni balik kampung. Kalau boleh, harap-harap boleh balik mengadakan di Kuala Lumpur, katanya penuh harapan. Jom la doa ramai-ramai supaya impian tu jadi kenyataan, tak sabar nak tengok live!