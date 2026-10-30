Filem Tempatan Menggila! Kalahkan Hollywood, Ini Rahsia FINAS!

Hiburan

Tahun lalu memang tahun keramat untuk industri perfileman Malaysia! Jualan tiket filem tempatan kita berjaya mengatasi filem Hollywood. Ini satu perkembangan positif yang memang wajib kita banggakan!

Menurut Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Datuk Hans Isaac, pencapaian luar biasa ini bukti betapa pentingnya sokongan kerajaan yang berterusan. Ia bukan sekadar cakap kosong, tapi memang nampak hasilnya. Katanya, inisiatif macam Insentif Penerbitan Filem di Malaysia (FIMI) dan Insentif Tayangan Filem Cereka (ITFC) lah yang membuka ruang untuk para penerbit kita buat karya lagi gempak.

FIMI: Duit Dari Awal Produksi!

Nak tahu macam mana nak dapatkan insentif ni? Senang je! Untuk FIMI, penerbit yang layak boleh dapat insentif bersamaan 30 peratus daripada kos penerbitan. Contohnya, kalau bajet satu filem tu RM3 juta, penerbit boleh dapat RM900,000 daripada FIMI. Banyak tu! Duit ni memang bantu penerbit untuk tingkatkan kualiti produksi dan pastikan perniagaan mereka terus bergerak.

ITFC: Pulangan Lepas Tayang, Baru Syok!

Insentif Tayangan Filem Cereka (ITFC) pula lain sikit. ITFC ni diwujudkan untuk pulangkan sebahagian hasil kutipan tayangan kepada penerbit yang memenuhi syarat. Pembayaran insentif dibuat berdasarkan kutipan tiket yang dah diaudit. Selepas filem ditayangkan, penerbit juga berpeluang menerima pulangan menerusi ITFC. Memang berbaloi.

Data menunjukkan ITFC ni makin popular tau! Jumlah insentif yang dibayar meningkat dari RM2.363 juta untuk siri 2024 kepada RM3.252 juta bagi siri 2025 – satu peningkatan sebanyak 37.58 peratus! Jumlah filem yang dapat insentif pun bertambah, dari 44 judul jadi 50 judul. Memang bukti industri kita makin rancak!

Sokongan Penuh dari A sampai Z

Ekosistem perfileman Malaysia memang bertuah sebab sokongan kerajaan tak terhad pada satu peringkat je. Dari proses penerbitan sampai la lepas filem tu tayang kat pawagam, semuanya ada bantuan. Bantuan ni boleh digunakan untuk macam-macam, dari aspek teknikal, penggunaan kamera, tenaga kerja, lakonan, dan penulisan skrip. Bantuan ini membantu meningkatkan mutu penerbitan filem tempatan.

Datuk Hans Isaac turut mengingatkan para penerbit supaya gunakan duit bantuan ni dengan berhemah. "Ini wang kerajaan, wang rakyat. Gunakanlah dengan bijak," katanya. Dia harap manfaat ITFC ni dapat bantu penerbit hasilkan filem seterusnya, dan pesan jangan pernah berputus asa. Paling penting, pilih cerita yang ada jiwa, mampu membina pemikiran, dan bawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Setuju sangat! Apa kata korang, filem tempatan mana paling padu tahun ni?