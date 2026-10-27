Filem Malaysia Kurang 'Sengat' Tahun Ni? Jom Bongkar Punca Pungutan Tak Cecah RM50 Juta!

Hiburan

Tahun 2026 ni dah nak melabuhkan tirai, tapi sayang seribu kali sayang, pawagam kita masih sepi dari gelombang kutipan pecah panggung macam tahun-tahun lepas. Bayangkan, tiada satu pun filem tempatan yang mampu capai angka magis RM50 juta!

Prestasi filem tahun ni memang kurang memberangsangkan. Setakat Oktober, filem `Tarung: Unforgiven` (terbitan Alpha 47 Films) yang ditayangkan pada 7 Mei lalu, jadi yang paling laris dengan kutipan RM23.59 juta. Angka ni jauh sangat beza kalau nak dibandingkan dengan juara-juara kutipan filem tempatan sebelum ni, macam `Blood Brothers: Bara Naga` (RM73.64 juta, 2025), `Sheriff` (RM59.45 juta, 2024), `Polis Evo` (RM50.11 juta, 2023), atau `Mat Kilau` yang pecah rekod dengan RM89.42 juta pada 2022. Apa dah jadi ni?

Ekonomi Lesu, Penonton Simpan Duit?

Penerbit veteran yang selalu buat filem pecah panggung, Datuk Yusof Haslam, berpendapat sambutan penonton ni subjektif dan sukar diramal. Bagi beliau, faktor isu semasa yang melanda dunia dan negara kita memang main peranan besar.

Tahun ini pembukaannya agak kurang sedikit. Tiada filem yang mencapai kutipan sehingga RM30 juta. Bukan filem Malaysia, filem luar juga sama kecuali Spider-Man: Brand New Day yang mencapai kutipan RM80 juta, katanya.

Cuba bayangkan, isu jerebu sampai peperangan di Timur Tengah yang buat harga minyak naik, semua ni boleh bagi kesan. Bila poket rasa kosong sikit, hiburan memang jadi pilihan terakhir. Betul tak? Orang lebih utamakan perut dulu daripada popcorn!

Tapi jangan risau, Yusof, pemilik Skop Productions Sdn Bhd, tak pernah patah semangat walaupun sedikit bimbang. Dia nampak ada perkembangan positif dari segi kualiti filem kita makin mantap. Perjuangan kena diteruskan. Penerbit cuba berikan yang terbaik untuk penonton tetapi tiada jaminan tentang sambutan, luahnya. Kita doakan filem `Kudrat 1968: High Council` dan `Takluk 2: Op Daulat` yang bakal tayang nanti dapat selamatkan kutipan tahun 2026!

Semua Salah OTT, Bukan Salah Siapa-Siapa?

Aktor Andy Teh pula ada pandangan lain. Dia rasa kemerosotan ni bukan sebab filem kita tak best, tapi sebab perangai penonton yang dah berubah. Kenapa? Sebab kemudahan platform penstriman digital (OTT) macam Netflix dan Astro Go lah!

Bagi saya tiada silap siapa-siapa, cuma berlaku pertukaran era. Sekarang orang sudah terlampau biasa dengan platform OTT, kata Andy. Betul juga kan? Sekarang ni orang fikir, alah, tunggu sebulan dua nanti, dah keluar Netflix la tu! Siapa je yang nak beratur beli tiket kalau boleh tengok sambil baring di rumah?

Tambah Andy lagi, kalau nak tarik orang ke pawagam, filem aksi dan seram je yang masih ada “sengat” sebab nak rasa pengalaman skrin besar dan bunyi menggegar. Kalau drama biasa-biasa, memang orang sanggup tunggu di kaca TV. Jadi, penerbit kena lebih berani bereksperimen dengan strategi pemasaran baharu. Jangan asyik cara lama je, nanti tak laku!

Penerbit Terpaksa Akur: Rezeki Bukan Sekadar Untung

Penerbit Datuk A. Aida pula dengan hati terbuka mengakui filem terbarunya, `Bisikan Nafsu`, kurang mendapat sambutan sejak ditayangkan pada 1 Oktober lalu. Memang pahit nak telan kerugian, tapi A. Aida percaya penghasilan filem ni bukan semata-mata nak kejar untung.

Bagi A. Aida, filem juga boleh jadi platform untuk pelakon dan kru produksi mencari rezeki. Malah, apabila penerbitan kita menjadi asbab rezeki kepada pelakon, kru produksi dan keluarga mereka, itu juga satu nikmat, katanya. Satu pemikiran yang mulia, kan? Walaupun rugi di pawagam, tapi dapat bantu orang lain cari makan.

Jadi, nampaknya industri perfileman kita bukan tak berusaha, tapi berdepan cabaran yang multi-dimensi. Antaranya daripada isu ekonomi, hinggalah ke perubahan trend penonton yang makin selesa dengan OTT. Persoalannya, sampai bila agaknya filem tempatan kita nak terus lesu di pawagam? Apa pendapat korang, ada cadangan lain ke untuk pulihkan “sengat” filem kita?