Filem Goreng!: M Raihan Halim Kongsi Resipi Kejayaan Dari Semangat Warga Kota

Hiburan

M Raihan Halim, pengarah yang pernah raih pujian dengan filem La Luna dan Badak, kini dah bersedia nak sajikan kita naskhah baharu, Goreng!. Jangan terkejut, ini bukan resepi masakan, tapi sebuah filem aksi komedi yang sedang giat menjalani penggambaran. Kalau dah ada Nadhir Nasar, Sky Iskandar, Chech Harith, Tony Eusoff, dan Amelia Henderson dalam satu filem, memang sah-sah meletop punya!

Raihan kongsi, Goreng! ni ada warna dan rasa yang tersendiri sebab plotnya berbeza dengan Badak yang lebih fokus pada pembangunan watak. Tapi, kalau nak dibandingkan dengan La Luna, pendekatan Goreng! ni lebih dekat. Apa yang buat Raihan tertarik nak 'terjemah' cerita ni? Tak lain tak bukan, semangat dan kesibukan warga Kuala Lumpur yang gigih 'cari makan'.

Kata Raihan, dia memang teruja sangat bila tengok anak muda kat pasar malam berusaha gigih berniaga. Rasa hustle tu, semangat tak mudah putus asa tu, yang dia nak rakam dan bawa ke layar lebar. Jujurnya, memang betul apa dia cakap. Filem ni bukan kisah benar tau, tapi memang ambil inspirasi daripada realiti hidup. Mesej utama, kalau kita kerja keras, insya-Allah hasilnya pasti berbaloi!

Bab pemilihan pelakon utama, Raihan tak sorok-sorok lagi yang watak Sky Iskandar dan Nadhir Nasar memang ditulis khas buat mereka berdua. Senang cerita, Raihan ni peminat tegar dua bintang muda ni! Bila dah siap tulis watak pun khas untuk pelakon yang kita minat, memang kita tahu dia betul-betul nampak potensi dalam diri mereka. Ini baru namanya pengarah yang faham apa yang dia nak!

Bukan setakat tu je, watak Tony Eusoff pun memang dirangka khusus untuk dia. Wah, memang nampak keserasian sebelum berlakon lagi! Tapi yang paling mencuri tumpuan, Chech Harith. Dia dipilih sebelum namanya meletup dengan Kudrat 1968: High Council. Raihan cerita, dia pilih Chech kira-kira tujuh jam sebelum episod pertama drama tu keluar! Memang rezeki terpijak Chech lah ni. Kata Raihan, Chech ada jiwa yang sangat bertepatan dengan watak tu. Powerlah Raihan ni, ada mata tajam nampak bakat orang sebelum jadi fenomena.

Demi nak bagi visual dan suasana dalam Goreng! ni nampak 'ori' gila, pihak produksi siap bina sendiri set penggambaran kedai! Ini bukan main-main. Lokasi asal tu sebenarnya kawasan logistik. Lepas tu, dekat bahagian atas ada kedai alat tulis. So, apa yang mereka buat? Mereka bina sendiri set kedai kat bahagian bawah. Set ni digunakan untuk penggambaran selama dua bulan sebelum ruang itu ditutup semula. Fuh, memang komited habis! Kena puji usaha ni.

Bukan senang tau nak kendalikan barisan pelakon yang energinya meluap-luap! Raihan akui, cabaran utama sebagai pengarah adalah nak imbangkan tenaga barisan pelakon yang sangat besar ni. Kalau dulu dia selesa dengan teknik 'single shot', untuk Goreng! ni dia tukar strategi guna lebih banyak shot pelbagai. Ini penting supaya tenaga padu pelakon tu boleh terserlah habis-habisan kat skrin. Maknanya, dia betul-betul nak kita rasa vibe tu!

Raihan juga optimis yang strategi pemasaran awal tu memang kunci utama untuk buat filem ni meletup. Dia ambil inspirasi daripada pembikin filem legenda macam Allahyarham Tan Sri P Ramlee dan Allahyarham AR Tompel. Menurut Raihan, kadang-kadang pembikin filem ni asyik obses dengan proses penggambaran sampai terlupa bab marketing. Untuk Goreng! ni, mereka dah mendedahkan penceritaan kepada media lebih awal. Dia percaya, pemasaran dan persekitaran sekeliling filem tu sama penting, malah kadang-kadang lebih penting daripada filem itu sendiri. Kita setuju! Zaman sekarang, marketing memang kena kaw-kaw punya!

Goreng! bukan sekadar filem aksi komedi kosong, tapi sarat dengan semangat 'hustle' dan realiti warga kota. Dengan barisan pelakon yang mantap, penggambaran yang teliti, dan strategi pemasaran yang dirancang awal, kita memang tak sabar nak tengok hasil Raihan Halim kali ni. Agak-agak, siapa pulak yang akan jadi 'mangsa' hustle dalam filem ni?