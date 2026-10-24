FFM35 Buat Sejarah: Juri Baru, Format Pun Lain Macam!

Hiburan

Festival Filem Malaysia Ke-35 (FFM35) bakal mencatat sejarah tersendiri dengan memperkenalkan kaedah penjurian baru yang lebih berani. Kali ni, untuk menentukan juara keseluruhan dalam kalangan lima calon terbaik (Top 5) bagi setiap kategori, sistemnya dah upgrade! Barisan pemenang FFM edisi terdahulu akan berganding bahu bersama panel juri profesional.

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) buat perubahan drastik ni bukan saja-saja tau. Pengerusi FINAS, Datuk Hans Isaac, cakap dorang dah kumpul dan proses macam-macam pandangan, aduan, dan respons dari warga industri sinema tanah air tentang penganjuran sebelum ni. Kitorang rasa, akhirnya FINAS dengar suara hati penggiat seni!

Menurut Datuk Hans Isaac, langkah berterusan ni buktikan yang FINAS memang sentiasa peka dan komited nak penuhi cita rasa serta kehendak penggiat seni tempatan. Katanya, "Selepas tamat setiap edisi FFM, kami akan duduk berbincang bersama barisan ahli perbadanan bagi menilai keperluan industri, termasuk meneliti aduan dan input yang diterima."

Walaupun juri profesional masih digunakan untuk penentuan pemenang akhir dalam kalangan Top 5, FINAS dah 'summon' pemenang lalu untuk menilai kualiti filem, mutu lakonan, dan lakon layar yang bertanding.

Pengumuman Top 5 FFM35 yang turut dihadiri Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Nie Ching di Menara FINAS, Damansara, baru-baru ini dah buka cerita baru pasal format ni.

Macam Mana Sistem Penjurian Baru Ni Function?

Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib dah explain detail pasal format penjurian edisi kali ni, yang dibahagikan kepada dua fasa utama:

Fasa Pertama: Juri profesional akan pilih lima calon terbaik atau Top 5 untuk setiap kategori. Ini macam saringan awal la kiranya.

Fasa Kedua: Kemudian, 50 juri termasuk pemenang edisi lalu akan menentukan pemilik trofi utama.

FINAS akan gunakan tempoh lebih sebulan sebelum malam kemuncak untuk bagi akses penuh kepada 50 juri ni untuk tonton filem-filem yang bertanding mengikut tugasan masing-masing. Memang serius betul dorang kali ni!

Bukan Setakat Penjurian Je Yang Berbeza!

Selain sistem penjurian baru, FINAS juga tak lupa nak bagi suntikan semangat kat penggiat seni. Pemenang kategori Filem Terbaik akan terima insentif Dana Kandungan Kreatif (DKK) berjumlah RM1 juta! Wow, angka yang sangat lumayan untuk hasilkan karya bermutu tinggi lepas ni. Kata Datuk Hans, "Jika sesebuah karya itu terbukti cemerlang, maka tiada alasan untuk FINAS atau Kementerian Komunikasi tidak menyokongnya."

FFM35 kali ni datang dengan tema 'Spektrum Sinema' dan dah terima 73 penyertaan—39 filem cereka, 17 dokumentari, dan 17 filem pendek—untuk rebut 25 kategori. Filem-filem yang bertanding akan ditayangkan kepada umum di GSC Mid Valley dari 16 hingga 20 November 2026. Tiket dah boleh beli ke tu?

Pemenang bagi 28 kategori akan bawa pulang wang tunai RM5,000 dan trofi. Manakala, Anugerah Khas Karyawan dan Anugerah Khas Sepanjang Zaman pula akan terima RM10,000 dan trofi masing-masing. Lumayan habis!

Dalam persaingan FFM35 ni, dua naskhah seram, Khadam dan Malam Terlarang, mendominasi carta dengan 12 pencalonan. Filem aksi arahan Razaisyam Rashid, Tarung: Unforgiven, pun tak nak kalah dengan 10 pencalonan. Malam kemuncak FFM35 bakal bersiaran langsung di TV2 RTM dari Istana Budaya pada 21 November 2026, dengan Datuk Afdlin Shauki dan Amelia Henderson sebagai pengacara utama.

Memang patut FFM35 jadi tumpuan kali ni. Sistem baru ni betul-betul tunjuk FINAS serius nak angkat mutu filem kita. Harap-harap keputusan juri baru ni lebih 'kena' dengan selera penonton dan penggiat industri! Agak-agak siapa pulak yang bakal bawa pulang trofi tahun ni?