Fazley Yaakob Malu Tengok Artis Lain Tak Hormat Budaya?

Hiburan

Datuk Fazley Yaakob memang steady! Penyanyi dan usahawan serba boleh ni baru-baru ni bagi peringatan padu kat semua, especially geng-geng artis. Katanya, hormat tradisi dan budaya kaum lain tu takkan sesekali ubah pegangan peribadi kita. Betul sangat tu!

Malah, Fazley share pengalaman dia masa membesar kat Los Angeles dulu. Masa tu, dia memang sporting habis, join jiran-jiran sambut perayaan orang lain, janji tak sentuh bab agama dan kepercayaan. Dia mengimbau bagaimana dia menyertai jiran-jiran mengetuk pintu meminta gula-gula sambil memakai baju Batman, serta bermain permainan mencari telur coklat Easter di sekolah. Tapi, Fazley tekankan, "Bila dah balik malaysia masih makan budu dan tempoyak."

Sebab tu Fazley rasa malu gila bila ada pulak artis yang buat statement seolah-olah nak kecam perayaan kaum lain. Dia berkata ramai tidak berpuas hati apabila artis dan selebriti dikatakan tidak berapa cerdik, dan dia sendiri malu membaca "posting" sesetengah golongannya yang bertindak seolah-olah hidup dalam negara yang hanya ada dua manusia.

Harap-harap artis lain pun take note la isu ni. Jangan sampai netizen cop tak cerdik pulak nanti, baru tahu!