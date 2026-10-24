Fazley Titip Ucapan Hari Lahir Romantis Buat Vida, Siap Nak 'Sehidup Semati'!

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Datuk Seri Vida, usahawan sensasi yang glamor tu, menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-55. Cerita paling hot kali ini ialah pasal ucapan hari lahir paling meleleh dari penyanyi dan cef selebriti kesayangan ramai, Datuk Fazley Yaakob!

Fazley, 48 tahun, tak lokek langsung meluahkan rasa bertuahnya mengenali Vida. Siap puji melangit lagi, katanya Vida ni 'insan paling comel' dan tak pernah miss untuk ceriakan hidup dia. Amboi, untunglah Vida dapat pujian macam tu! Memang cair habis satu Malaysia dengar.

Melalui satu hantaran di Threads pada Sabtu, Fazley menyampaikan ucapan hari lahir yang romantis. Dia mengucapkan selamat hari lahir kepada Vida dan menulis bahawa dia rasa bertuah menyayangi bidadari paling comel itu. Dia turut menulis, “Tak sabar rasanya nak sehidup semati. Saya sayangkan awak sangat-sangat.” Alamak, dah sampai tahap nak 'sehidup semati' ni memang serius lah!

Bukan setakat ucapan hari lahir je, Fazley juga tak sembunyi langsung perasaan terujanya untuk mendirikan rumah tangga dengan Vida. "Semoga dipermudahkan urusan kita ke pelaminan. Abang nak jaga sayang baik-baik, nak tengok sayang senyum sahaja. Susah senang, kita hadap sama-sama," janji Fazley lagi. Panggilan 'Abang' dan 'sayang' tu, memang tak payah cakaplah, dah macam drama Korea!

Lepas tu, dia sempat lagi selitkan pesanan manja yang dia dah tak sabar nak sarapan bihun goreng cecah budu bersama Vida. Korang rasa? Dari ucapan hari lahir, terus ke lamaran 'sehidup semati', siap ada perancangan sarapan lagi tu. Kalau dah bab budu pun boleh masuk agenda masa depan, ini bukan cinta main-main tau!

Desas-desus perkahwinan Fazley dan Vida memang dah lama jadi bualan hangat. Fazley sendiri sebelum ni pernah bagi bayangan jelas hubungan mereka akan melangkah ke jenjang pelamin. Cuma, dia ada tekankan yang perancangan tu perlukan masa dan penelitian rapi, kena ikut adat dan situasi semasa. Maklumlah, kahwin bukan benda main-main, nak-nak pula bila dua figura besar macam diorang ni.

Untuk yang mungkin terlepas pandang, Fazley dan Vida, atau nama penuhnya Hasmiza Othman, mula jadi akrab sejak mereka berdua serta anak masing-masing, Cik B dan Farieds, menyertai program Talk To My Manager (TTMM) musim kedua. Haa, rupanya dari set penggambaran, bibit-bibit cinta dah mula bersemi. Kan dah kata, cinta lokasi tu memang wujud!

Jadi, kita tunggu je lah bilanya majlis 'bihun goreng cecah budu' tu akan jadi realiti. Rasa-rasanya, adakah tahun depan kita bakal ada pasangan selebriti baru yang naik pelamin?