Fauziah Nawi tegur artis senior: Jangan asyik kritik je, tolonglah ajar sekali!

Hiburan

Datuk Fauziah Nawi, aktres versatil berusia 73 tahun, baru-baru ini melayangkan teguran yang cukup makan kepada segelintir artis senior. Isu yang beliau bangkitkan? Kononnya senior ni suka sangat mengkritik kelemahan generasi pelapis, tapi bab nak hulur tangan bagi penyelesaian atau tunjuk ajar, tiba-tiba jadi senyap sunyi. Eh, tak fair lah macam tu!

Menurut Fauziah, golongan berpengalaman dalam industri hiburan ni sebenarnya ada banyak ruang untuk menyumbang kepada pembangunan bakat baharu. Apa salahnya kongsi sikit ilmu, pengalaman dan panduan yang dah bertahun-tahun simpan tu? Boleh la bantu mereka jadi penggiat seni yang lebih berkualiti dan taklah terkapai-kapai sorang diri.

"Alangkah baiknya jika suara itu turut membawa penyelesaian. Menegur itu hak. Membimbing itu sumbangan. Mewariskan ilmu itu legasi," kata Fauziah menerusi hantaran di Threads beliau. Ayat ni memang mahal. Kita faham tak semua senior boleh jadi cikgu formal, tapi kalau dah memilih untuk bersuara tentang kekurangan orang lain, biarlah dengan pakej solusi sekali. Barulah nampak effort dan niat nak membina.

Penerima Anugerah Sepanjang Zaman di Festival Filem Malaysia ke-31 (FFM31) itu turut menegaskan, kematangan seorang artis senior tak patut dinilai semata-mata dari berapa lama dia dah berendam dalam industri ni. Tapi, yang lebih penting adalah kesediaan mereka nak berkongsi pengetahuan dan membantu generasi seterusnya untuk terus berkembang. Bak kata pepatah, ilmu yang dikongsi itu berkat.

Beliau juga menambah, pengalaman luas golongan veteran ni sebenarnya adalah aset yang paling penting dalam industri yang sentiasa berubah ni. Ia boleh dimanfaatkan untuk mempersiapkan pelapis agar lebih bersedia menghadapi tuntutan kerjaya yang makin mencabar, selain faham selok-belok dunia hiburan yang penuh liku. Bukannya nak membangga diri dengan cara memperkecilkan bakat-bakat baru.

Fauziah turut menegaskan bahawa artis senior tidak perlu memperkecilkan pelapis untuk membuktikan kebesarannya. Fuh, ayat ni memang dalam! Kalau semua faham maksudnya, mesti industri kita lagi power!

Pandangan Fauziah ni bukan saja mendapat sokongan padu dari ramai pihak, malah netizen pun ramai yang setuju dan harap lebih ramai penggiat seni senior yang berfikiran macam beliau. Seorang netizen sampai tulis, "Mahal ayat ini. Ilmu yang disimpan takkan dibawa ke mana tapi ilmu yang diwariskan akan jadi pahala jariah yang tidak pernah putus." Kan dah cakap, sama-sama naik lagi bagus daripada tarik-menarik macam zaman sekolah dulu. Jadi, senior-senior di luar sana, takkan nak biar bakat baru ni berjuang sorang diri je kot?