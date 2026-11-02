Fasha Sandha 'Payung' Rezeki Dengan Elisya: "Gen Z Pun Boleh Join Masak!"

Hiburan

Fasha Sandha, pelakon popular tanah air, memang dah lama jadi nama besar dalam industri. Kali ni, dia bukan solo, tapi bergabung meletup dengan adik kesayangannya, Elisya Sandha, untuk kempen terbaru Gardenia NuMee.

Kerjasama Adik-Beradik Power!

Fasha Sandha memang tak kedekut rezeki. Walaupun dah jadi duta jenama Gardenia NuMee untuk tahun keempat, dia tetap ajak adiknya, Elisya Sandha, untuk join sekali. Kata Fasha, dia selalu percaya kita harus berkongsi rezeki. Bukan tu je, Fasha yakin sangat dengan bakat Elisya memasak, siap nak bagi "nafas baharu dan mewarnai jenama ini dengan kehadiran Gen Z." Ha, kan dah cakap Fasha ni memang lain macam!

Bukan sekadar nak tambah muka baru je, penglibatan Elisya ni sebenarnya strategi untuk tarik perhatian geng-geng muda. Kalau dulu produk ni lebih dekat dengan mak-mak dan famili, sekarang Elisya nak tunjuk yang Gen Z pun boleh masak dan enjoy produk ni. "Jenama ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang mempunyai ramai anak seperti saya. Golongan Gen Z yang muda-muda pun akan menggunakan produk ini," kata Fasha. Kemon lah, siapa cakap masak-masak ni untuk mak-mak je?

Cinta Adik-Beradik Tak Boleh Bawa Bincang

Nak tahu tak? Di sebalik kerjasama profesional ni, hubungan Fasha dengan Elisya memang super rapat. Bukan kaleng-kaleng punya rapat tau! Fasha sendiri mengaku yang dorang memang tak boleh hidup tanpa satu sama lain. Sebab tu lah bila timbul kontroversi tentang kononnya pertelingkahan mereka baru-baru ini, orang yang kenal dorang memang tak percaya langsung. Haa, gitulah kalau dah nama pun adik-beradik sejati, memang susah nak pecah belah.

Fasha pun bangga gila tengok adik dia makin menyerlah dalam industri seni. Sebagai kakak, dia bukan setakat support dari jauh, tapi siap follow rapat perkembangan Elisya. Dapat feedback baik-baik dari pihak produksi tentang sikap profesional Elisya kat set penggambaran, memang buat Fasha lagi yakin dengan potensi adiknya.

Dulu Kena Tegur, Sekarang Mantap!

Siapa sangka, Elisya pernah kena tegur pasal isu ketepatan masa masa awal-awal dulu? Tapi, biasalah kan, pengalaman mengajar. Teguran tu dijadikan pengajaran, sampai sekarang Elisya dah jadi makin berdisiplin dan komited dengan kerja. Fasha sendiri tak habis-habis puji adiknya yang selalu mengulang kaji skrip ketika berada di lokasi penggambaran. Pergh, from zero to hero gitew!

Sementara itu, Elisya pun excited bukan kepalang dengan peluang ni. Siapa je tak suka kalau minat dia dihargai, kan? Elisya memang suka masak, jadi bila akak dia offer peluang ni, memang dia terkejut dan tertanya-tanya sama ada pihak jenama mahukan dia. Memang rezeki terpijak!

Kolaborasi Millennial-Gen Z Yang Win

Elisya nampak kolaborasi antara Gen Z dan millennial ni sebagai satu pendekatan yang fresh untuk Gardenia NuMee. Memang betul, kombinasi dua generasi ni confirm akan bagi vibe lain macam dan tarik lebih ramai audiens.

Eksekutif Pemasaran Gardenia NuMee, Ida Nadiana Buang, pun setuju. Katanya, Fasha memang dah serasi dengan identiti jenama yang menekankan nilai kekeluargaan. Dengan adanya Elisya, dorang boleh reach Gen Z dengan content yang lebih relevan dan trending. Pendek kata, gabungan dua beradik ni bukan setakat tunjuk sokongan keluarga, tapi juga nak rapatkan jurang generasi melalui minat dan pengalaman yang sama. Memang padu!

Jadi, siapa kata rezeki tu kena simpan sorang-sorang? Kalau boleh kongsi dengan orang tersayang, lagi berkat, kan?