Fadlan Hazim 'Reject' Instagram & Threads: Tak Sanggup Hadam Konten Negatif!

Hiburan

Pelakon Fadlan Hazim, 34, menafikan dia menghilang daripada media sosial. Sebaliknya, Fadlan atau nama sebenarnya Fadlan Hazim Anuwar, kini lebih aktif menerusi platform TikTok dan YouTube berbanding Instagram.

Fadlan berkata, dia semakin kurang berminat menggunakan Instagram kerana suasana serta kandungan platform tersebut tidak lagi menepati kecenderungannya. "Bukan menghilang daripada industri atau dunia. Saya sekarang lebih banyak ada di TikTok dan YouTube," katanya.

Dia mengakui kehilangan minat terhadap Instagram, walaupun masih mengemas kini Instagram untuk perkara berkaitan kerja dan peminat yang suka mengikuti perkembangannya.

Fadlan ditemui pada majlis pelancaran lembut filem Takluk Op: Daulat 2. Pelakon itu berkongsi pandangannya bahawa kandungan Instagram lebih tertumpu kepada gaya hidup, foto estetik serta paparan sisi kehidupan yang menggembirakan. Let's be honest, siapa je tak pernah rasa macam tu bila skrol IG, rasa macam hidup orang lain semua perfect sangat.

Menurutnya, ramai yang menunjukkan satu sisi sahaja di Instagram. Berbanding TikTok pula, Fadlan berpandangan kandungannya lebih bersahaja dan nyata, dengan vlog pendek dan tutorial yang memberi ilmu setiap minit. Dia kini lebih gemar mengikuti dan menghasilkan kandungan berkaitan masakan serta hobi, selain mendapatkan ilmu menerusi perkongsian pengguna lain.

Dalam pada itu, Fadlan turut mendedahkan yang dia sudah memadam aplikasi Threads daripada telefonnya. Keputusan drastik ini dibuat kerana dia kurang selesa dengan kandungan berbentuk keluhan yang kerap muncul pada garis masanya. "Ini mungkin 'timeline' (garis masa) saya sahaja, tetapi kebanyakannya orang mengadu tentang kehidupan atau bergaduh dengan seseorang," ujarnya.

Dia menggunakan media sosial untuk menghiburkan diri dengan kandungan menarik, resipi, tip, ilmu dan maklumat berguna. Dia tidak mahu menghadam kandungan yang membawa suasana negatif kerana mempunyai masalah sendiri. Kan dah cakap, kita pun penat tau nak baca benda negatif ni. Patutlah Fadlan pilih untuk unplug!

Dalam perkembangan lain, Fadlan bakal tampil membawakan watak Sarjan Apot menerusi filem Takluk 2: Op Daulat. Filem arahan Zulkarnain Azhar itu turut dibintangi Syafiq Kyle, Remy Ishak dan Kamal Adli. Agak-agak, siapa lagi selebriti yang akan ikut jejak langkah Fadlan ni?