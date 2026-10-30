Evertts Gomes Memang Pantau Rapat Fan Club, Siap Sedia Jadi 'Pengadil' Kalau Ada Fan War!

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Walaupun tidak memegang telefon sendiri untuk membalas ciapan peminat, Evertts Gomes mengakui dia sentiasa memantau pergerakan kelab peminatnya, feverttsofficial. Menurut Evertts, ini penting supaya bukan saja dapat sokongan padu, tapi imej dia sebagai artis pun terjaga.

“Untuk fan club, sebenarnya saya ada kawal, tapi bukanlah sampai tahap saya sendiri yang memegang telefon dan membalas ciapan itu. Saya tak pernah tahu kata laluan akaun fan club atau apa-apa pun. Saya juga bukan sebahagian daripada kumpulan Telegram mereka,” katanya jujur. Tapi jangan salah faham, kawalan Evertts ni lebih kepada bekerja rapat dengan admin-admin fan club. Sampai sekecil-kecil perkara pun, semua akan dirujuk kepada dia dulu. Betul-betul CEO fan club ni!

Evertts juga banyak menasihatkan admin supaya jaga imej luaran sebab mereka ni wakil artis. Maknanya, bukan sahaja dia yang kena maintain cun melecun, peminat pun kena jaga adab dan penampilan di mata orang ramai.

Bercakap pasal ‘fan war’ atau pergaduhan antara peminat yang selalu sangat jadi drama di media sosial, Evertts memang ada pandangan dia sendiri. Katanya, semua fan club kena tahu batas bila nak beri sokongan pada artis kesayangan.

Menurutnya, ada peminat yang memulakan fan war atau membanding-bandingkan artis dengan artis lain, sama ada pelakon ataupun penyanyi. Perbuatan macam ni boleh mengundang persepsi negatif bukan pada fan club je, tapi terus pada artis tu sendiri. Kan dah tak pasal-pasal.

Sebab tu, Evertts rasa selebriti kena ada kawalan yang sangat-sangat perlu terhadap fan club mereka. Kalau ada isu yang boleh menjejaskan imej, sebagai artis, dia sendiri perlu bersuara dan menegur. Walaupun tak terlibat secara langsung, nama artis tetap tertera kat kelab tu. Jadi, kalau dah tak terkawal, memang artis tu la yang paling sesuai buat “damage control”. Yelah, dah nama pun wakil dia, kan? Ingat, bila fan war tu makin menjadi, akhirnya nama artis jugak yang akan tercalar. Jadi, macam mana nak pastikan fan club kita ni 'on point' selalu?