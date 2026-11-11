Zizi Kirana ingatkan warganet: fokus pada kesihatan badan, bukan sakit hati

Hiburan

Penyanyi Zizi Kirana, 41, menarik perhatian warganet dengan hantaran 'umum' di Threads yang berbaur peringatan positif agar lebih memikirkan kesihatan badan berbanding rasa sakit di hati.

Zizi, nama sebenar Nur Fazelah Mad Tahil, menulis bahawa yang patut difikirkan sekarang ialah cara mengelakkan sakit pinggang, lutut dan urat, bukan sakit hati. Katanya, "Kita dah terlalu tua nak fikir pasal sakit hati."

Tak cukup dengan tu, Zizi ada kongsi lagi satu post kat Threads yang buat ramai terbuai kenangan lama. Dia meluahkan rindu nak nyanyi lagu "Menuju Puncak," lagu wajib dia dulu masa join Akademi Fantasia musim ketujuh (AF7) pada 2009. Fuh, kira-kira 17 tahun dah berlalu, terasa macam semalam je kan? Dia turut bertanya siapa wakil Alumni AF7.

Bila tengok ruangan komen, memang netizen terhibur gila dengan hantaran Zizi ni. Ramai yang bersetuju dan siap berkongsi tips serta ubat-ubatan apa yang patut ada dalam simpanan. Yelah, zaman sekarang ni, kalau tak jaga kesihatan, macam mana nak pergi konsert Zizi lagi, betul tak?

Selain tu, ramai juga peminat yang luahkan kerinduan nak dengar lagu baru daripada Zizi. Mana taknya, sejak kebelakangan ini, Zizi lebih banyak fokus pada genre lagu kerohanian dan Islamik. Macam lagu selawat "Mahallul Qiyam" yang dia munculkan pada Mac lalu, hasil terbitan Hafiz Hamidun. Lagu tu pun dia pernah kongsi masa pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) ke Gaza tahun lalu. Tengok, Zizi ni memang sentiasa ada cara nak buat kita terfikir, kan?