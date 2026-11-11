Aisha Retno Terharu Sampai Nak Nangis, Ernie Zakri 'Bongah' Tengok PGL!

Hiburan

Aisha Retno meluahkan rasa terharu yang amat sangat apabila rakan seperjuangannya, Ernie Zakri, sempat hadir menyaksikan persembahannya dalam teater muzikal Puteri Gunung Ledang. Momen manis ini dikongsikan Aisha menerusi akaun Threads miliknya, lengkap dengan tangkap layar perbualan mereka.

Siapa je tak rasa nak menitis air mata bila dapat sokongan moral dari kawan baik, kan? Memang nampak sangat keikhlasan Aisha.

Dalam perbualan yang dimuat naik itu, Ernie Zakri tak lokek dengan pujian untuk Aisha. Ernie meluahkan rasa bangga terhadap persembahan Aisha, siap puji vokal yang jelas dan lontaran suara yang hebat atas pentas. “Tahniah untuk semalam. Bangga. Bongah. Segalanya. Babak tujuh dulang sangat mengagumkan. Vokal kamu sangat jelas. Lontaran suara yang hebat! Mantap,” tulis Ernie, siap pakai perkataan ‘bongah’ yang memang tunjuk dia super bangga!

Ernie, penyanyi di sebalik lagu hits Masing-Masing, turut mendoakan agar rezeki Aisha terus melimpah ruah dan dia kekal jadi diri sendiri dalam perjalanan seninya. Memang rare lah dapat kawan se-industri yang supportive macam ni, betul tak?