Wawa Zainal Kongsi Zaman Susah: "Duit Dalam Akaun Aeril Ada RM30,000 Je!"

Hiburan

Di sebalik kemewahan yang dikecapi sekarang, pelakon Wawa Zainal dan suaminya, Aeril Zafrel, pernah melalui fasa kewangan yang sangat mencabar? Wawa, atau nama sebenarnya Nur Hawa Zainal Abidin, 34, berkongsi kisah pahit manis zaman awal perkahwinan mereka, terutama ketika menyara anak pertama dengan sumber kewangan yang amat terhad.

Dia mengimbau kembali detik sukar itu, mendedahkan yang duit dalam akaun Aeril pada waktu itu cuma tinggal RM30,000 saja. Untuk seorang pelakon yang perlu membeli barang-barang bayi, jumlah sebanyak itu memang dikira sangat sikit. Apatah lagi, Wawa sendiri tidak bekerja ketika itu, menjadikan Aeril satu-satunya punca pendapatan keluarga, sampaikan mereka terpaksa 'makan pun jimat-jimat', katanya dalam sebuah audio siar.

Bukan setakat belanja dapur, Wawa turut mengakui dia rasa serba salah sangat nak minta wang daripada Aeril untuk perbelanjaan peribadi, termasuklah barangan asas wanita seperti solekan dan produk penjagaan kulit. Mana taknya, suaminya pun waktu itu 'cukup-cukup' je.

Keadaan itu memaksa Wawa mencari sesuatu yang mendatangkan pendapatan. Katanya, "Apa yang berikan saya kekuatan sudah semestinya anak. Kami baru ada anak pertama dan susahlah, duit pun tak ada sangat." Dia menambah, ingin 'paling terbaik untuk anak saya'.

Sebagai info, pasangan Wawa dan Aeril mendirikan rumah tangga pada tahun 2013 dan kini mereka dikurniakan empat orang cahaya mata: Ahmad Fakhruddin Attar, 13, Hayla Maghfiratul Adzkiyaa, 10, Ayya Soffya, 6, dan Muhammad Fahri, lima tahun.

Memang powerlah Wawa ni, dari zero ke hero demi keluarga! Agak-agak, siapa lagi artis kita yang ada cerita inspirasi macam ni?