Erysha Emyra Alami 'Panic Attack' di Majlis Kahwin Kawan, Terkenang Arwah Bapa

Hiburan

Pelakon Erysha Emyra baru-baru ini berkongsi pengalaman pahit apabila diserang 'panic attack' ketika menghadiri majlis pernikahan rakan baiknya, Sofea Shra. Insiden ini berlaku hampir lima bulan selepas pemergian insan tercinta, arwah bapanya, Datuk Zakaria Abdul Rahman, yang meninggal dunia pada 29 Mei 2026.

Erysha, anak kepada pelakon Datin Seri Noniswara, mendedahkan kejadian itu sewaktu ditemui di majlis pelancaran dan sesi media untuk drama terbarunya, Bayangan Dendam, di Inspace KL, Bukit Jalil pada Selasa lalu. Dia memberitahu, pada awalnya dia hanya ingin berseronok di majlis tersebut.

Itu kali pertama dia menghadiri majlis nikah selepas pemergian arwah bapanya. Secara tiba-tiba dia diserang panic attack dan rasa tidak boleh bernafas, lalu terpaksa keluar dari dewan sebentar untuk menenangkan diri.

Tambah Erysha, hatinya terasa sebak melihat Sofea dinikahkan oleh bapanya sendiri. Pengalaman dinikahkan bapa sendiri, katanya, adalah sesuatu yang dia tidak dapat lalui.

Selepas keluar dari dewan, Erysha cuba untuk menenangkan diri dan berulang kali mengingatkan diri bahawa itu adalah hari bahagia kawannya. Walaupun berusaha untuk mengawal perasaan, emosi itu sukar dibendung. Mujur, beberapa rakannya turut membantu menenangkan Erysha sehingga dia kembali okay dan dapat masuk semula ke dewan.

Pelakon berusia 26 tahun itu mengakui dia masih lagi dalam fasa bersedih dan sedang berusaha untuk kuatkan semangat. “Tak tahulah, grief ni dia pelik kan. Kadang-kadang kita okey, kadang-kadang kita tak okey. So, I'm still trying la, and just going with the flow,” luahnya jujur. Memang betullah, kesedihan ini datang tanpa diundang, kan?