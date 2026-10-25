Ernie Zakri Selami Jiwa, Ajak Pendengar Terapi Emosi Dengan Album Baru, ATMA!

Hiburan

Ernie Zakri kembali dengan fasa baharu dalam perjalanan seninya. Kali ni, dia betul-betul ajak kita buat 'self-healing' berjemaah dengan pelancaran album terbaharu, ATMA. Selepas AURA, ATMA mengajak pendengar menyelami ruang emosi yang lebih mendalam.

Album ATMA, yang bermaksud "jiwa", menandakan fasa baru dalam kerjaya Ernie. Ia menghimpunkan pelbagai perasaan yang membentuk pengalaman manusia, daripada rasa cinta dan kerinduan, hinggalah luka, kemarahan, dan keberanian untuk menerima kenyataan serta bangkit semula. Serius, dengar tajuk pun dah rasa berat!

Bukan Sekadar Lagu, Tapi Terapi Emosi

Ernie memang bijak! Dia gabungkan muzik, visual, dan penceritaan jadi tiga unsur utama yang saling melengkapi dalam album ni. Fokus dia bukan setakat suara semata, tapi keseluruhan pengalaman mendengar, termasuklah bagaimana suasana dan emosi boleh berubah sepanjang susunan trek.

Menurut Ernie, pemilihan judul ATMA sangat berkait rapat dengan apa yang membentuk diri seseorang. Kadang-kadang ada pengalaman senang cerita, tapi banyak juga perasaan yang kita simpan, susah nak diluahkan. "Jiwa itu bukan sesuatu yang mudah diterangkan," katanya. Memang kena sangat dengan jiwa-jiwa yang suka termenung tepi tingkap tu!

Pemahaman inilah yang jadi asas kepada penulisan, susunan muzik, dan visual album. ATMA beri ruang untuk sisi manusia yang rapuh, keliru, dan masih mencari jawapan, tapi dalam masa sama meraikan cinta dan pertumbuhan diri. Konsep ni memang padu, sebab ia ajak kita kenali perasaan yang mungkin pernah kita lalui sendiri, termasuklah masa kita tak faham apa yang jadi dalam diri.

Dari 'AURA' Ke 'ATMA': Evolusi Muzik Ernie

Berbanding dengan album AURA yang lepas, ATMA ni ambil pendekatan yang lebih fokus. Ernie pilih tujuh trek saja, keputusan kreatif yang bijak untuk pastikan setiap karya ada fungsi tersendiri dalam keseluruhan penceritaan album.

Strukturnya pula ada intro, lima lagu penuh, dan trek penutup berjudul "Finito". Pembahagian ni nampak jelas perjalanan album, dari pengenalan suasana sampai ke penutup. Bagi Ernie, yang lebih penting ialah bagaimana setiap trek berfungsi dalam keseluruhan naratif album.

Susunan trek tu sendiri bawa pendengar melalui perubahan suasana – dari tegas dan gelap, jadi lebih lembut dan terbuka untuk menerima. Jadi, untuk betul-betul faham ATMA ni, kena dengar ikut urutan, baru dapat tangkap segala emosi yang Ernie nak sampaikan. Kalau skip-skip, memang tak sampai lah cerita dia.

Suara Hati Dalam Setiap Nada

Album ATMA ni menuntut pendekatan vokal dan penghayatan yang berbeza untuk setiap lagu. Cabaran utama Ernie adalah untuk pastikan perubahan emosi tu sampai dengan tepat, supaya setiap karya ada karakter tersendiri tanpa menjejaskan kesinambungan album. Perasaan macam kemarahan, kesunyian, dan penerimaan tu memerlukan cara penyampaian yang lain-lain, katanya. Jadi, penghayatan tu sama penting dengan keupayaan vokal, sebab pendengar kena rasa perbezaan emosi tu melalui interpretasi dia.

Walaupun disampaikan melalui suara dan interpretasi Ernie, penceritaan ATMA bukan secara literal merujuk kepada kehidupan peribadinya. Album ni dibentuk daripada gabungan pengalaman, pemerhatian, empati, dan imaginasi. Ini penting supaya lirik tak terus dianggap sebagai pengakuan peribadi penyanyinya. Ernie di sini berfungsi sebagai penyampai, menghidupkan perasaan yang boleh dialami oleh orang lain. Tema album ni pun melangkaui isu pengkhianatan saja, tapi juga kesunyian, ketakutan, dan pergulatan dengan diri sendiri. Memang ada ruang untuk kita semua 'relate' lah!

Ernie berharap pendengar bukan sekadar mendengar suaranya, tetapi dapat merasai sesuatu yang dekat dengan diri mereka sendiri. Sebelum pelancaran, "Sejambak Bunga" dah mula diperkenalkan sebagai intipan ke arah ATMA yang lebih matang, berani, gelap, dan intim. Siri imej konsep yang dikongsi di media sosial Ernie pun dah bantu perkenalkan identiti visual album.

Sesi mendengar awal album secara intim bersama peminat telah diadakan pada 15 Oktober 2026, memberi peluang untuk mereka nikmati karya dalam ATMA sebelum pelancaran rasminya pada 23 Oktober 2026. Ernie berharap ATMA dapat terus dikembangkan melalui persembahan langsung, kandungan visual, dan pengalaman lain yang mendekatkan karya dengan pendengar.

Sekarang, album ATMA oleh Ernie Zakri dah boleh didengarkan di semua platform penstriman utama. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita 'self-healing' dengan ATMA!

Betul ke lagu-lagu dalam ATMA ni boleh jadi terapi jiwa korang?