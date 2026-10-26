Ernie Zakri: “Saya Tak Percaya Pada Filler Song”

Hiburan

Penyanyi Ernie Zakri, percaya yang sesebuah album tu tak perlu pun nak ada 10 hingga 15 lagu semata-mata nak nampak 'lengkap'. Betullah tu, zaman dah berubah wei, takkan kita nak ikut standard dulu-dulu lagi.

Menurut Ernie, landskap industri muzik sekarang dah lain sangat dengan platform penstriman digital yang bagi kita kuasa penuh untuk pilih lagu mana nak dengar. Tak payah dah nak paksa diri dengar satu album penuh kalau ada satu dua lagu je yang kita suka, kan? Dulu masa beli kaset, memanglah kena layan semua, tak boleh skip.

Sebab tu, untuk album terbaru dia, ATMA, Ernie atau nama penuhnya Nur Ernie Shahirah Zakri, pilih untuk menghasilkannya dengan lima lagu yang disusun sebagai satu jalan cerita, dan setiap satu ada peranan tersendiri. Takde istilah lagu 'penyendal' yang asal boleh letak je.

Ernie juga betul-betul tak berkenan dengan istilah 'filler song' ni. Baginya, setiap lagu yang dikarya oleh komposer tu patut diberi penghargaan, bukannya dilabel sebagai lagu yang sekadar nak cukupkan kuota. Cuba bayangkan perasaan komposer tu bila orang cakap karya dia cuma lagu pengisi? Kecik hati tahu!

Dia sendiri pernah ada pengalaman dengan lagu filler dalam album dulu. Rasa tak adil sebab dah nyanyi dengan baik, tapi orang tak tahu pun kewujudan lagu tu. Sebab tu dalam ATMA, dari trek pertama sampai ketujuh, semuanya ada kaitan dengan jalan cerita album tu. Kalau korang skip satu dua trek, memang tak fahamlah keseluruhan kisahnya, macam baca buku tapi main langkau-langkau muka surat!

Bagi Ernie, takde pun peraturan rasmi yang kata album kena ada sekurang-kurangnya 10 lagu. Apa salahnya kalau buat lima lagu, tujuh lagu, atau buat EP je? Ini kan seni, tak payah nak letak batasan. Kreativiti kena bagi bebas dan longgar barulah gempak! Walaupun ada artis lain yang percaya album kena ada 10 lagu, itu pilihan masing-masinglah. Yang penting, kena percaya pada hasil kerja sendiri.

Sebelum ni, memang ada individu yang pertikai album ATMA sebab katanya tak lengkap kalau cuma ada lima hingga tujuh lagu. Nampaknya Ernie dah jawab balik dengan pedas dan bernas sekali. Korang setuju tak dengan pandangan Ernie ni?