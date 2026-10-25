Erma Fatima Tegur Pasal Pelakon Malas: Nak Berlakon, Kena Buat Ini!

Hiburan

Penerbit dan pengarah memang takkan duduk diam kalau nampak benda tak betul, kan? Macam Erma Fatima, dia punya teguran kat Threads baru-baru ni buat ramai tersentak. Bayangkan, dia berkongsi paparan dua pelakon senior, Eman Manan dan Datuk Ahmad Tarmimi Siregar, yang sedang melakukan 'script reading'.

Perkongsian Erma ni terus jadi topik hangat. Ramai yang terfikir, kalau pelakon tahap otai macam mereka pun masih rajin mempersiapkan diri sebelum masuk set, macam mana pula dengan yang lain? Erma sendiri pun perli pedas, “Pelakon yang jelas kehebatannya pun tidak berhenti mempersiapkan diri sebelum melangkah ke set. Bagaimana pula dengan pelakon kurang hebat? Itu pun ada pelakon saya dengar mahu meminta bayaran untuk latihan.” Aduh, deep sangat teguran tu, sampai ke tulang hitam!

Macam Mana Pelakon Patut Prepare?

Untuk jadi pelakon yang mantap, bukan setakat hafal skrip sampai boleh muntah, tau. Tengok je contoh Eman Manan dan Datuk Ahmad Tarmimi Siregar. Apa yang mereka buat ni, 'script reading', bukan sekadar baca dialog kosong je. Sumber hanya menyebut ia sebahagian daripada persediaan sebelum melangkah ke set.

Erma pun selit lagi, “Maaf, saya tidak akan melayan pelakon kononnya hebat seperti itu.” Fuh, memang makan dalam! Teguran ini bukan saja pasal 'script reading', tapi meliputi keseluruhan persiapan diri seorang pelakon. Persediaan, disiplin dan kesungguhan menentukan mutu sesebuah karya.

Kalau pelakon senior yang dah ada nama besar pun masih tak lokek masa dan tenaga untuk asah kemampuan mereka, takkanlah kita yang 'kurang hebat' ni nak berlagak lebih? Dunia lakonan ni bukan sekadar nak popular atau tayang muka je, tapi pasal mutu dan penghayatan yang akan kekal diingati penonton. Disiplin, kesungguhan, dan sentiasa bersedia tu yang akan tentukan sama ada satu karya tu jadi padu ke tidak. Jadi, kalau ada yang masih fikir nak mintak bayaran untuk sesi latihan, Erma Fatima dah bagi hint terang-terang dah tu. Kau rasa kau hebat sangat ke sampai nak bayaran extra untuk benda asas macam ni?