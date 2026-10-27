Enam Tahun Menanti, Akmal Asyraf Akhirnya 'Nampak' Dekat Mata Penonton!

Hiburan

Akmal Asyraf, 30 tahun, memang patut tersenyum lebar sekarang! Selepas enam tahun berusaha dalam industri seni, akhirnya bakat dia dalam filem Kudrat 1968: High Council mula dapat perhatian yang dia dah lama idamkan. Siapa kata sabar itu tak membuahkan hasil?

Bukan kaleng-kaleng tau usahanya! Akmal sendiri kongsi dia dah bagi lakonan yang terbaik sebagai tanda terima kasih kat peminat yang tak putus-putus sokong dia. “Saya sudah cuba untuk menambat hati daripada penonton sejak saya aktif dalam industri ini. Sekarang baru dapat, jadi saya menghargai setiap mereka yang berterusan menunjukkan sokongan daripada awal. Terima kasih, ini yang saya tunggu,” katanya masa ditemui kat majlis tayangan filem tu semalam. Dengar pun dah terharu!

Jangan ingat Akmal ni baru nak up sangat. Perjalanan seni dia sebenarnya dah bermula dengan teater sejak zaman sekolah lagi. Untuk skrin pula, dia mula aktif sejak 2020. Akmal turut berterima kasih kepada semua yang akhirnya menerimanya dalam industri hiburan, dan bersyukur kerana pada tahun keenam ini dia diterima ramai. Memang jelas la impak dia sekarang, sampai ramai yang dah mula nak bergambar dengan dia!

Walaupun dah mula 'terbang', Akmal ni jenis yang chill je. Dia mengaku masih terbuka untuk terima apa-apa tawaran lakonan yang datang. Katanya, dia tidak rasa mahu menjadi selektif untuk naskhah seterusnya, dan watak yang bakal dilakonkannya pun tidak besar, hanya sokongan sahaja. Dia juga tiada perancangan untuk masa hadapan dan hanya mengikut arus yang sudah ditetapkan. Sikap rendah diri macam ni lah yang buat peminat makin sayang, kan?

Filem Kudrat 1968: High Council ni sendiri bukan cerita biasa-biasa, geng. Ia mengupas isu hierarki sosial yang ketat antara golongan bangsawan dan bawahan, dengan karakter Abbas jadi pencetus isu. Selepas empat episod, kini penceritaan Kudrat 1968: High Council bakal menemui penonton di layar lebar pada 29 Oktober nanti. Korang dah sedia nak tengok impak penuh Akmal?