Empat Konsert Dalam Setahun? Macam Mana Ella Buat?!

Hiburan

Kalau cerita pasal Ratu Rock Negara, nama Ella Aminuddin memang tak ada tandingannya. Selama ni, kita dengar tiga konsert dalam setahun pun dah rasa WOW gila, tapi Ella? Dia boleh buat empat! Memang power habis lah makcik kita ni. Tahun 2026 ni, dia dah buka tirai dengan "Majlis Tertinggi Rockqueen" dekat Stadium Nasional TM yang dihadiri 55,000 penonton tu.

Perjalanan Ella tak berhenti dekat situ saja. Bakal menutup tirai 2026 pada 5 Disember ni, dia akan buat konsert terakhirnya untuk tahun ini, "Majlis Tertinggi Rockqueen Ella: Sidang Penutup" dekat Unifi Arena Bukit Jalil. Ini bukan konsert biasa-biasa, ini konsert keempat dia dalam masa setahun! Kesian sikitlah kaki dia nanti, tapi demi peminat, kan?

Nak Rehat Dulu Ya Guys: Bukan Selamat Tinggal!

Tapi, jangan risau, konsert penutup ni bukan bermakna Ella nak bersara terus daripada dunia seni. Cuma, sebagai manusia biasa yang dah perform gila-gila satu tahun suntuk, dia pun perlukan masa untuk berehat. Katanya, ini cuma rehat seketika untuk memberi ruang kepada kehidupan yang lebih bermakna. Fuh, lega dengar!

Sebelum membuat keputusan (berehat) saya berbincang terlebih dahulu dengan pasukan saya. Ia bukanlah keinginan saya seorang, katanya. Ella juga menambah, Berikan saya masa untuk berehat kerana ada perkara lain yang saya rancang untuk laksanakan. Nampak gayanya, banyak benda lagi yang Ella nak buat. Mungkin ada persembahan korporat yang perlu dia selesaikan, tapi selebihnya, dia nak fokus pada diri sendiri dan keluarga. Paling mengejutkan, Ella pun nak mengusahakan pertanian sawit yang dah digerakkan sejak enam tahun lepas. Mantaplah Ella, buat konsert rock sambil jadi petani sawit, itulah namanya diversifikasi!

Macam Mana Ella Kekal Bertenaga? Ini Rahsianya!

Nak buat empat konsert mega dalam setahun ni bukan kerja senang. Ia memerlukan komitmen dan kesungguhan yang bukan kaleng-kaleng. Jadi, macam mana Ella kekal bertenaga dan fit untuk perform lebih dua jam atas pentas tanpa penat, sedangkan dia dah berusia 60 tahun? Ini rahsia yang dia kongsi:

Jaga Kesihatan Betul-Betul: Ella tidak menolak bahawa menjaga kesihatan menyumbang kepada staminanya.

Bersenam Setiap Hari: Ella bersenam setiap hari.

Pemakanan Yang Betul: Pemakanan yang betul turut menyumbang kepada stamina.

Guna Khidmat Pelatih Kecergasan: Untuk memastikan stamina sentiasa di tahap terbaik, Ella menggunakan khidmat pelatih kecergasan.

Pada usia 60 tahun, Ella masih boleh menyanyi, membuat persembahan dan beraksi tanpa penat selama lebih dua jam di atas pentas.

Bukan Semata-Mata Untuk Rekod, Tapi Peminat!

Empat konsert dalam setahun ini bukan dibuat untuk mengejar rekod atau pengiktirafan semata-mata, tapi Ella buat demi peminat yang setia menyokong kariernya. Setiap tahun, Ella ada matlamat tertentu, dan tahun ini dia nak buat empat konsert. Matlamat dicapai, peminat happy, semua gembira!

Gandingan Mantap di Pentas Akhir

Untuk konsert "Sidang Penutup" nanti, Ella akan sepentas dengan dua figura hebat: Datuk Ziana Zain dan Yuna! Ini memang gandingan yang lama diimpikan oleh Ella sendiri. Dia cakap, Ziana dan Yuna masing-masing ada kekuatan dan karisma tersendiri, lagi-lagi bila diorang bawak lagu-lagu hits yang memang kita semua hafal.

Ella mahukan kelainan dan tidak mahu menyajikan perkara yang sama setiap kali. Pemilihan Ziana adalah atas dasar setia kawan dan keserasian sebagai sahabat. Manakala dengan Yuna pula, hubungan mereka bukan sekadar sahabat biasa, malah berjiran lagi. Ella memang kagum dengan bakat, cara nyanyian, dan muzik mereka. Kira ini memang ‘dream team’ lah!

Ella masih berahsia pasal beberapa nama lagi yang akan diundang, tapi akan dimaklumkan nanti. Jadi, bersiap sedia lah untuk konsert penutup ni! Mana satu yang korang paling excited nak tengok?