Emcee idaman ramai! Founder Bawal Exclusive puji Fedtri Yahya pandai jaga maruah tuan rumah

Hiburan

Masa tengah kecoh isu emcee wedding ‘mengata’ majlis pengantin yang sampai pengantin rasa terhina tu kan, tiba-tiba founder Bawal Exclusive, Haliza Maysuri, tampil kongsi cerita pasal profesionalisme pengacara terkenal, Fedtri Yahya. Memang lain sungguh pengalaman dia!

Haliza teringat balik kejadian tahun 2011. Masa tu, Bawal Exclusive buat majlis kerjasama pertama kali dengan Swarovski, siap ada pengurus dari Asia Selatan datang jadi tetamu kehormat lagi. Suami dia, Rosli, atau lebih dikenali sebagai Tok Bawal, tiba-tiba je kaku, tak boleh teruskan ucapan masa di pentas. Padahal sebelum tu elok je ikut skrip. Nervous la tu!

Tapi, power betul Fedtri ni. Dia yang jadi pengacara majlis, terus je sambut keadaan dengan penuh profesional. Tak bagi langsung Tok Bawal rasa serba salah. Haliza kongsi, Fedtri siap cakap Encik Rosli nervous sebab teruja sangat tetamu dari Swarovski datang, malah mengangkat martabat suaminya sebagai tuan rumah. Memang padu! Tak ada sindiran, tak ada gelak memalukan. Semuanya licin je sampai tetamu pun tak perasan ada apa-apa yang tak kena. Kan best kalau semua emcee macam ni?

Haliza memang terkesan gila dengan cara Fedtri jaga maruah suaminya. Sampai dia dah janji nak jemput Fedtri jadi pengacara majlis kahwin anak-anak dia nanti. Dan janji tu dah tertunai pun! Fedtri dah jadi pengacara majlis persandingan anak sulung dia yang bertema tradisional. Lepas tu, majlis akad nikah anak perempuan dia pun Fedtri yang kendalikan baru-baru ini.

Bagi Haliza, emcee yang hebat ni bukan setakat pandai cakap, pandai hiburkan tetamu, atau ikut skrip je. Katanya, MC yang benar-benar profesional ialah orang yang tahu menyelamatkan keadaan tanpa menjatuhkan maruah sesiapa. Setuju sangat!

Fedtri Yahya sendiri pun ada respon pasal perkongsian Haliza ni. Dia kata dia pun sebak ingat balik detik tu. “Allahu… Saya pun sebak dengar ucapan suami Puan waktu tu… Allah membalas segala kepedihan lalu dengan nikmat tak terduga,” balas Fedtri. Haa, nampak tak betapa berkesannya tindakan dia tu?

Sebelum ni, memang viral habis luahan seorang pengantin wanita kat Threads yang rasa terhina bila emcee majlis dia didakwa memperlekehkan konsep dan perjalanan majlis. Emcee tu dah pun mohon maaf, mengaku pilihan perkataan, perbandingan, dan gurauannya tak sensitif. Harap jadi pengajaranlah untuk semua pihak. Bila kita buat kerja, jagalah sensitiviti orang lain, kan?