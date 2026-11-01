Elisya Sandha Serah Kontroversi Drama 'Madu Atau Racun' Pada Produksi: "Konsepnya Sama Macam Bawa Watak Pembunuh!"

Hiburan

Pelakon Elisya Sandha menyerahkan sepenuhnya kepada pihak produksi untuk menentukan masa depan drama lakonannya, ‘Madu Atau Racun’. Drama 12 episod itu mencetuskan huru-hara sikit sebab beberapa babak didakwa memaparkan elemen percintaan sesama jantina, dan teruslah mengundang kritikan penonton.

Elisya, atau nama penuhnya Nur Elisya Sandha Hassan, 27, dengan tenang menjelaskan yang dia hanya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelakon. Tak ada istilah menyebelahi mana-mana pihak pun, apatah lagi menyokong perbuatan yang digambarkan dalam sesebuah karya.

"Apa yang boleh saya katakan, saya hanyalah pelakon yang menjalankan tugas. Saya tidak sentuh atau menyebelahi mana-mana pihak," katanya. "Cuma saya nak bagi contoh. Kalau kita bawa watak sebagai pembunuh, adakah itu bermakna kita menyokong pembunuh? Tidak, bukan? Jadi, saya rasa konsepnya sama."

Perumpamaan 'watak pembunuh' itu memang padu dan buat kita terdiam sekejap, betul tak? Elisya berkata demikian ketika ditemui pada majlis pelantikannya sebagai Rakan Jenama Gardenia Numee di Kuala Lumpur, baru-baru ini.

Walaupun drama dia tengah 'kurang bernasib baik', Elisya mengaku dia terima semua teguran dengan hati terbuka. Biasalah, setiap perkara yang jadi mesti ada pengajaran dan hikmah tersembunyi. Positif betul!

Disebabkan kontroversi ni, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) pun meminta platform penstriman iQIYI menurunkan sementara drama 'Madu Atau Racun' tu. Bukan apa, nak bagi semua episod menjalani proses suntingan semula dulu sebelum dinilai oleh panel yang berkaitan. Sekarang ni pun, drama tu difahamkan masih lagi dalam proses suntingan sejak September lepas.