Drama Tomok Cari Syuk New Boyz Untuk Konsert Disember Ni: Sampai Pergi Rumah Ibu Segala!

Hiburan

Bagi peminat setia New Boyz, nama Syuk memang tak asing lagi. Dia bukan calang-calang orang, malah merupakan antara individu terawal yang membentuk identiti New Boyz di awal kemunculan mereka. Syuk, atau nama sebenarnya Mohd Shukri Mohd Shaharudin, pernah merakamkan dua album pertama New Boyz sebelum tempatnya diambil alih oleh Zack. Jadi, memang patutlah kalau vokalis utama, Tomok, gigih sungguh mencari kawan lama ni.

Memang tak dapat dinafikan, ada kenangan dalam sesebuah kumpulan muzik yang power, sampai tak boleh nak ganti dengan yang lain. Apatah lagi bila ia melibatkan individu yang sama-sama berhempas-pulas membina perjalanan awal sebuah band. Itulah yang Tomok rasa sekarang, sebab keinginan nak jumpa Syuk ni masih membara, walaupun dah lama sangat diorang terputus hubungan.

Misi Mencari Syuk: Langkah Demi Langkah Tomok

Tomok, yang nama sebenarnya Shah Indrawan Ismail, sedang mengusahakan satu misi penting menjelang konsert New Boyz yang bakal berlangsung pada 5 Disember ini. Misi dia? Untuk membuka ruang pertemuan dengan Syuk! Fuh, bukan calang-calang usaha ni, sebab kali terakhir Tomok contact Syuk secara serius pun dah berbelas tahun lepas, sekitar tahun 2009 atau 2010.

Macam mana Tomok buat misi pencarian ni? Bukan setakat calling-calling biasa je tau. Jom kita tengok strategi Tomok:

Panggilan Telefon yang Sepi: Tomok sudah cuba menghubungi Syuk, namun katanya belum ada jawapan sampai hari ini.

'Road Trip' Ke Kawasan Kediaman: Bila panggilan tak berjawab, Tomok tak putus asa. Dia pergi sendiri ke kawasan rumah bekas anggota kumpulannya itu.

Bersembang Dengan Ibu Syuk: Tomok sempat bercakap dengan ibu Syuk bagi mendapatkan perkembangan serta jalan untuk menghubungi Syuk.

Dapat Nombor Telefon Baharu: Keluarga Syuk turut membantu berkongsi nombor telefon. Namun, setakat kenyataan ini dibuat, Tomok masih belum berpeluang bercakap secara langsung dengan Syuk.

Menurut Tomok, keluarga Syuk ada maklumkan yang Syuk sibuk dan akan hubungi semula. Tapi malangnya, perbualan yang ditunggu-tunggu tu masih belum berlaku.

Misteri Kenapa Syuk Menjauhkan Diri

Yang Tomok pelik, kali terakhir diorang jumpa dulu, hubungan diorang elok je, tak ada masalah pun. Dia sendiri tak tahu kalau ada pertelingkahan yang buatkan hubungan mereka terputus. Tapi, Tomok tak menolak kemungkinan ada benda yang berlaku tanpa dia sedar.

Sebab itulah dia beria sangat nak jumpa Syuk. Kalau ada salah faham atau kesilapan daripada pihak dia, Tomok sedia je nak minta maaf. Ini menunjukkan betapa matangnya Tomok dalam nak menyelesaikan hal ni, bukan main tuding jari.

Harapan Peminat & Semangat Syuk?

Peminat New Boyz memang dah lama mengidam nak tengok 'line-up' asal beraksi semula. Empat konsert New Boyz sebelum ni dah berlangsung tanpa Syuk, jadi kalau kali ni dia muncul, memang sah-sah akan jadi memori yang lebih indah dan lengkap, kata Tomok. Dia siap ada harapan nak bawa Syuk beraksi di Singapura sekali!

Tambah Tomok lagi, dia pernah ternampak Syuk menyanyikan lagu-lagu New Boyz di media sosial. Dan ahli kumpulan lain yang pernah terserempak dengan Syuk pun bagitahu yang Syuk masih minat. Haa, nampak tak? Tomok melihatnya sebagai harapan bahawa Syuk masih rasa dekat dengan muzik itu, walaupun ia bukan pengesahan Syuk bersetuju kembali beraksi.

Tomok Takkan Memaksa

Walaupun harapan Tomok tinggi menggunung, dia takkan memaksa Syuk. Dia faham kalau Syuk ada alasan tersendiri untuk tak kembali beraksi dengan New Boyz. Tomok menegaskan dia tidak memaksa.

Tapi dengan masa berbaki sebulan ni, Tomok kata, “insya-Allah kami akan terus mencuba.” Ini menunjukkan Tomok masih terbuka untuk kehadiran Syuk, tapi takkan jadikan ia satu tuntutan. Apa-apa pun, Tomok kata dia akan hormati keputusan Syuk.

Kadang-kadang, bila dah lama terpisah, perbualan secara peribadi tu lebih penting dari terus fikir pasal konsert. Semoga Tomok dan Syuk dapat duduk semeja dan bincang elok-elok. Bukan apa, kenangan lama tu mahal, siapa tahu boleh bersambung lagi persahabatan mereka? Apa pendapat korang, Syuk patut join ke tak?