Drama Gaduh Fasha & Elisya Sandha: Kantoi Gimik Je, Netizen Memang Tak Caya!

Hiburan

Isu perbalahan hangat antara pelakon Fasha Sandha dan adiknya, Elisya Sandha yang mencetuskan tanda tanya ramai akhirnya terjawab. Mereka mendedahkan perselisihan faham yang tular di media sosial itu hanyalah gimik semata-mata, untuk mempromosikan sebuah jenama makanan.

Kisahnya terbongkar apabila kedua-dua beradik itu muncul bersama dalam sebuah acara pada pagi Jumaat, sekali gus melenyapkan segala spekulasi konflik keluarga yang sebelum ini timbul. Sebelum ini, perkongsian Elisya di media sosial, dan kemudian dibalas Fasha, memang buat ramai pening kepala.

Netizen Memang Power

Berkongsi mengenai gimik ini, Elisya, atau nama penuhnya Nur Elisya Mohd Faisal, 27, mengaku usaha mereka tu tak berapa menjadi sangat. Kenapa? Sebab rata-rata netizen memang tak percaya pun mereka sedang berselisih faham! Memang kantoi habis lah kan.

Elisya akui, peminat memang tak percaya konflik berlaku antara dia dan Fasha. Menurutnya, hubungan rapat antara mereka buatkan pengikut di media sosial dah masak sangat perangai mereka. Mereka tahu, Fasha dan Elisya ni mana mungkin nak bermasam muka lama-lama.

Elisya sendiri rasa kelakar bila baca komen netizen. Tapi, katanya, netizen sangat baik dan positif. Kita memang salute lah dengan ‘kuasa’ netizen ni, memang tak boleh nak tipu.

Merajuk Manja Itu Biasa

Sementara itu, Fasha, atau Nur Fasha Sandha Hassan, 42, pula kongsi yang dia terima banyak panggilan daripada individu terdekat sebaik sahaja hantaran berunsur perselisihan faham itu dimuat naik. Ada yang terkejut, sebab mereka tahu Fasha dan Elisya jarang sangat berselisih faham, dan ikatan adik-beradik ni memang kuat.

Fasha menambah, ada juga yang percaya. Beberapa orang kawannya sampai hubungi dan tanya sama ada perkara itu benar-benar berlaku. Kawan-kawan Fasha kata, dia tak pernah pun muat naik hantaran emosi macam tu sebelum ni, buat mereka tertanya-tanya kalau dia betul-betul bersedih atau ada masalah.

Fasha jelaskan, mereka sebenarnya cuma “merajuk manja” saja. Yelah, adik-beradik mana tak pernah merajuk kan? Biasalah, cara pemikiran berbeza, tapi akhirnya akan bertemu di titik tengah. Mereka saling menerima kelebihan, kekurangan dan pendapat masing-masing, katanya.

Bila Adik Dah Berkahwin

Fasha akui, sebagai adik-beradik, memang tak terlepas daripada perselisihan faham. Kadangkala, dia pernah terasa hati juga dengan sikap Elisya. Menurutnya, perkara itu biasanya berkaitan soal masa, terutamanya masa Elisya baru mendirikan rumah tangga dulu.

Fasha berkata tipulah kalau adik-beradik tidak pernah berselisih faham, tetapi mereka bukan bergaduh besar. Sebagai kakak, memang ada masa dia terasa hati bila Elisya lebih banyak luangkan masa dengan keluarganya sendiri, terutamanya masa baru kahwin. Tapi Fasha faham dan perlu terima hakikat yang Elisya bukan lagi ‘baby’ yang dia jaga dulu. Merajuk pun tak lama, tak sampai tiga hari pun.

Memang comel lah drama adik-beradik ni, kan? Siapa je tak pernah merajuk manja dengan adik-beradik sendiri? Tak gitu?