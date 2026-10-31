Drama “Dua Nyawa” iQIYI: Bila Cinta Datang Bersama Drama Realiti, Siapa Pula Yang Akan Berkorban?

Hiburan

Cinta itu memang syok gila bila baru nak bercambah, semua nampak indah belaka. Tapi bila datang bab tanggungjawab, haa... auto senyap tak berkutik terus, kan? Drama “Dua Nyawa”, Original iQIYI ni memang berani mati sentuh isu yang ramai orang kita takut nak cakap terang-terang: kehamilan pada usia muda. Hasil tulisan padu Liza Nur dan arahan Riza Baharudin, drama sosial ni bukan saja nak hiburkan, tapi nak bagi kita semua deep dive pasal penerimaan keluarga dan pengorbanan dalam hubungan cinta. Ini bukan main-main, ini soal hidup yang tiba-tiba berubah, dan kita kena fikir balik, cukup ke sekadar cinta je untuk teruskan kehidupan bila dah ada nyawa lain yang bergantung harap pada keputusan kita?

Kisah ni berpaksikan tiga jiwa muda yang terpaksa buat keputusan maha berat sebelum sempat matang sepenuhnya. Puteri Balqis, geng, memang kena puji sebab berani bawa watak Farhana ni. Gadis muda ni hamil hasil hubungan cinta dengan Zafran, watak yang dibawa oleh Jazmy Juma. Pehh, satu "kesilapan" tu dah cukup untuk ubah terus hidup Farhana! Dari mengejar impian sendiri yang patutnya penuh dengan warna-warni remaja, dia tiba-tiba kena hadap penolakan keluarga, tekanan masyarakat yang tak sudah-sudah, dan masa depan yang penuh tanda tanya besar. Ini bukan drama cinta biasa yang sweet-sweet je, geng. Ini soal kekuatan emosi dan keberanian untuk teruskan hidup.

Masa Farhana tengah struggle gila nak faham semua yang jadi, Zafran pulak dok bergelut nak terima tanggungjawab atas tindakannya. Tapi muncul pulak hero tak didendang, Fawwaz, yang dilakonkan oleh Zarif Ghazzi. Fawwaz ni kawan baik Farhana yang dah lama gila simpan perasaan. Tak sangka, dia sanggup galas tanggungjawab yang bukan hak dia pun! Dia sanggup galas tanggungjawab walaupun bukan bapa kepada anak yang dikandung Farhana. Pengorbanan Fawwaz ni, aduhai, memang buat kita terfikir dalam-dalam, sampai mana kita sanggup berkorban untuk orang yang kita sayang, termasuklah masa depan diri sendiri? Ini betul-betul definasi cinta sejati ke?

Bila Farhana dah mula nak susun balik hidup dia, nak bina hubungan baru, nak cari kekuatan diri, tetiba Zafran kembali semula! Dia muncul untuk ambil balik tanggungjawab yang dia pernah tinggalkan dulu. Adoi, dah lah orang tu tengah penat-penat nak move on, dia datang kacau daun pulak. Kehadiran Zafran ni memang menggugat habis hubungan yang baru nak berputik, buat Farhana jadi lagi pening lalat. Dia kena pilih antara dua lelaki ni. Siapa yang betul-betul boleh dipercayai? Siapa yang betul-betul ikhlas nak pikul tanggungjawab ni? Masa depan anak yang belum lahir tu jadi taruhan utama. Ini bukan keputusan main-main, sebab bukan setakat pasangan hidup je, tapi seluruh masa depan anak tu bergantung pada pilihan Farhana.

Dinesh Ratnam, Pengarah Urusan Kanan iQIYI Asia Tenggara, jelaskan yang “Dua Nyawa” ni memang cerminkan usaha platform tu untuk hasilkan karya tempatan yang dekat dengan kehidupan kita, dan yang paling penting, bagi pengajaran relevan. Kata Dinesh, drama ni bawa mesej yang jelas pasal pentingnya mencegah kehamilan pada usia remaja dan faham betul-betul tanggungjawab sebagai ibu bapa. “Kami mahu golongan muda memahami bahawa menjadi ibu bapa ialah tanggungjawab sepanjang hayat yang memerlukan kesediaan emosi dan kewangan,” terang Dinesh. Betul sangat tu, bukan setakat seronok-seronok dan swipe kanan je, tapi kena ready semua aspek kalau tak nak hidup huru-hara!

Liza Nur, penulis novel dan skrip drama ni, kongsi yang idea “Dua Nyawa” datang dari kebimbangan dia pasal kes remaja terlanjur dan mengandung pada usia muda yang makin menjadi-jadi dalam masyarakat. Liza berharap sangat cerita ni dapat bagi pendedahan dan ingatkan anak-anak muda pasal implikasi setiap keputusan yang dibuat. “Adakalanya, satu kesilapan mampu mengubah seluruh masa depan,” kata Liza. Dia sendiri cakap, nak menulis watak Farhana, Zafran, dan Fawwaz ni pun bukan senang sebab masing-masing ada konflik dan graf emosi yang berat. Ini yang buat cerita dia padu!

Jadi, “Dua Nyawa” ni bukan sekadar drama air mata semata-mata, tapi lebih kepada ajakan untuk kita berfikir. Ia tunjuk macam mana sebuah hubungan boleh berubah bila cinta datang bersama tuntutan kehidupan sebenar. Perasaan sahaja tak cukup untuk selesaikan segala-galanya, terutama bila masa depan seorang anak turut bergantung pada tindakan orang di sekelilingnya. Apa yang Dinesh dan Liza harapkan, drama ni dapat cetuskan kesedaran dan perbincangan, khususnya dalam kalangan kita orang muda, tentang tanggungjawab serta akibat dari setiap keputusan yang dibuat. Betul-betul buat kita tepuk dahi, kan?

Lepas tengok drama ni, agak-agak korang pilih siapa? Team Zafran ke, Team Fawwaz? Atau korang rasa Farhana patut buat pilihan lain yang lebih baik untuk diri dan anaknya?