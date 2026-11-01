Dr Fie Sah Bergelar Isteri Kapten Amrul Nizar

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KUALA LUMPUR – Personaliti media sosial kesayangan ramai, Dr Afifah Hidayah Ahmad Tawfek atau lebih mesra disapa Dr Fie, kini sudah sah bergelar isteri kepada jejaka pilihan hatinya, usahawan Kapten Amrul Nizar Anuar. Majlis akad nikah pasangan ini berlangsung pada hari ini, kira-kira pukul 10 pagi, dan apa yang sweetnya, bapa Dr Fie sendiri menyempurnakan upacara berkenaan.

Dengan sekali lafaz sahaja, Dr Fie dan Kapten Amrul Nizar sah disatukan sebagai suami isteri. Dr Fie menerima mas kahwin satu dinar emas, wow! Macam tak percaya kan? Sebelum ini, perkongsian Dr Fie di media sosial mencetuskan tanda tanya dalam kalangan pengikutnya apabila beliau dilihat seolah-olah memberi bayangan sudah menjadi tunangan orang.

Menerusi hantaran di Instagramnya, Dr Fie meluahkan harapan agar segalanya dipermudahkan oleh Allah SWT. “Semoga Allah permudahkan semuanya. Insya-Allah,” tulisnya ringkas tapi penuh makna.

Pasangan mempelai nampak berseri-seri dan sedondon dalam persalinan serba putih pada hari bahagia mereka, yang turut disaksikan ahli keluarga serta kenalan rapat. Memang nampak sepadan sangat!

Untuk rekod, ini adalah perkahwinan kedua buat Dr Fie. Beliau sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga dengan penyanyi Nubhan pada 29 Ogos 2015, sebelum disahkan bercerai talak dua pada Disember lalu, selepas melalui prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor. Dari perkahwinan terdahulu, Dr Fie dikurniakan tiga orang cahaya mata yang comel-comel belaka iaitu Aafiya, 9, Ahmad Aafan, 7, dan Afzan Nayille, 4.

Kita doakan kebahagiaan Dr Fie dan Kapten Amrul Nizar kali ini kekal sampai Jannah!