Dolla ‘Mendunia’ Kat Paris, Siap Pecah Panggung The A Music Festival!

Hiburan

Kumpulan Dolla memang sah ‘mendunia’ bila buat persembahan sulung di Eropah, secara tak langsung buka jalan untuk dorang kenalkan muzik dorang pada peminat antarabangsa. Siapa sangka, muzik kita boleh terbang sejauh ni kan?

Angel, salah seorang anggota Dolla, cakap kemunculan diorang kat The A Music Festival di Paris, Perancis pada 24 Oktober lalu ni adalah pencapaian terbesar dalam karier dorang. Perasaan ini memang luar biasa dan peluang yang sangat bermakna buat kami, katanya, dengan nada penuh teruja. Yelah, enam tahun berusaha keras, akhirnya jejak pentas Eropah! Memang patutlah dorang rasa pencapaian yang sangat besar. Momen macam ni memang akan jadi kenangan manis sampai bila-bila!

Dalam festival dua hari tu, Dolla membawakan 12 lagu, termasuk lagu terbaharu dorang, "Ugly." Bayangkan, depan 2,000 penonton kot! Sambutan yang diterima pun memang "luar biasa," bagi dorang semangat baru untuk terus berjuang. Kita yang dengar ni pun rasa bangga!

Sabronzo pula kongsi, dia terkejut gila dengan kemesraan dan sokongan peminat kat sana. Tenaga mereka sangat menular sampai saya betul-betul tak mahu persembahan itu berakhir, katanya. Fuh, sampai tak nak habis! Dia rasa sangat istimewa apabila disambut dengan begitu mesra di tempat yang jauh dari rumah. Betullah, rasa macam ada keluarga baru jauh di sana.

Festival The A Music Festival ni memang bukan calang-calang. Ia himpunkan artis pop dari Asia Tenggara dan Korea Selatan, tapi yang paling cool, Dolla adalah SATU-SATUNYA wakil dari Malaysia! Artis lain yang turut ada termasuklah JASP.ER, 4Eve, dan Tobii dari Thailand; Trendz dan Jacob dari Korea Selatan; serta Alamat dari Filipina. Bangga kan, Dolla kita sebaris dengan diorang ni!

Sempat juga Dolla jumpa kelab peminat dorang, iDolla Perancis. Siap ada kumpulan penari yang terinspirasi dari lagu-lagu dorang. Mengetahui muzik kami telah sampai sejauh ini dan begitu dekat di hati orang ramai, sehingga mereka datang menonton persembahan, mempelajari koreografi kami, malah menyertai rakaman tarian dan pertemuan peminat di sekitar Paris, memang sesuatu yang luar biasa, jelasnya.

Dari Malaysia ke Paris, Dolla memang dah buktikan dorang ada taring. Next stop, mana pulak dorang nak ‘conquer’ ya?