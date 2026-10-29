Diva M Buat Hal Lagi: Hadiah Honda Civic RM100,000 Tunai untuk Pekerja Setia!

Hiburan

Bayangkan datang majlis hari jadi, tapi balik rumah bawa kunci Honda Civic Hatchback baru? Ha, itulah rezeki melimpah ruah yang diterima seorang pekerja, Wany, daripada usahawan dan pempengaruh terkenal, Diva M.

Yang paling power, kereta idaman bernilai kira-kira RM100,000 itu dibayar penuh secara tunai! Bukan tu je, dokumen pemilikan pun terus diserahkan pada Wany. Memang sah bukan kejutan biasa-biasa, ini level kejutan blockbuster!

Majlis tu sebenarnya sambutan ulang tahun kelapan anak perempuan Diva M, yang diadakan di sebuah hotel lima bintang di KLCC. Ramai juga yang hadir, termasuklah pengarah Michael Ang dan usahawan Kak KM sekeluarga, bersama hampir 20 kakitangan lain.

Lepas selesai jamuan, tetamu semua "kononnya" dibawa turun ke lobi untuk sesi bergambar. Tapi, di lobi tu dah terparkir elok sebiji Honda Civic hatchback yang dihiasi belon merah dan ada nama Wany terpampang. Confirm Wany terus tangkap leleh, tak sangka langsung nak dapat hadiah semahal tu.

Menurut Diva M, pemberian hadiah gempak ni adalah tanda penghargaan atas kesetiaan Wany yang dah berkhidmat lebih lima tahun. Selain tu, Diva M turut menghargai komitmen semua kakitangannya yang lain yang dah bantu mengembangkan perniagaan dia sejak 2016.

Diva M menjelaskan yang dia memang menghargai individu yang terus bersama bila perniagaan hadapi cabaran. Bagi dia, kejayaan tu bukan sebab usaha orang depan je, tapi juga hasil kerja keras team yang uruskan operasi salun dan produk.

Khabarnya, bagi hadiah kereta ni bukan kali pertama Diva M buat. Beberapa pekerjanya sebelum ni pun pernah dapat hadiah serupa. Ada juga yang diberi pilihan untuk pilih hadiah lain yang lebih sesuai dengan keperluan masing-masing. Memang bos idaman ramai, kan?

Bukan setakat menghargai pekerja, Diva M juga aktif dalam kerja kebajikan. Dia pernah tawarkan khidmat gunting rambut percuma untuk penghuni pusat jagaan dan rumah kebajikan. Fuh, package lengkap!

Untuk Wany, kejutan Honda Civic ni bukan sekadar kereta idaman, tapi bukti yang kesetiaan dan usaha gigih dia selama ni tak sia-sia. Siapa je tak nak bos macam Diva M ni, kan? Rasa nak hantar resume terus je!