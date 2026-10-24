Dikecam Kerana Hosting Majlis Kahwin Melayu Pertama, Daniel Cheang Berlapang Dada!

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Okay, Daniel Cheang, nama yang tengah panas diperkatakan, akhirnya buka mulut pasal kecaman yang dia dapat masa mengacarakan siaran langsung majlis resepsi power couple Bella Astillah dan Syed Saddiq pada Sabtu lalu. Dia mengaku dah buat persediaan rapi, tapi tak nafikan ada je kekurangan, terutama bab bahasa dan gaya penyampaian.

Daniel dengan rendah hati ucap terima kasih kat Astro sebab bagi dia peluang besar ni. Dia mengakui sesi pembacaan skrip bersama Uyaina Arshad dan latihan sebelum majlis berjalan dengan lancar. Tapi, bila live, lain cerita pulak! Kena ingat, ini kali pertama Daniel mengacara majlis kahwin Melayu, sebelum ni fokus pada majlis kahwin Cina je. Mungkin ada culture shock sikit, kan?

"Saya sudah mencuba sedaya upaya, tetapi mungkin ketika itu fikiran saya tidak begitu bekerjasama sehingga ada bahagian yang menyebabkan saya tersasul. Saya akui penggunaan bahasa dan pemilihan perkataan saya boleh diperbaiki lagi," jelas Daniel. Alahai, kesiannya. Mana ada orang terus sempurna, kan?

Dia tak tipu lah, kecaman tu memang mengguris perasaan dia sampai terfikir nak give up dari dunia pengacaraan. Dia mengaku ada masanya terfikir mungkin lebih baik berhenti sahaja menjadi pengacara, siap rasa macam takde orang minat tengok dia. Fuh, rasa macam dunia dah gelap kan? Tapi, lepas tu dia sedar ramai je senior host kita macam Sherry Alhadad, Radin, dan Pak Azad pun pernah lalui benda sama. Mereka menjadikan kritikan sebagai pengajaran untuk bangkit semula dengan lebih kuat. Betul tu, comeback is real!

Walaupun kena kecam teruk sampai ada netizen di Threads yang menganggap dia pengacara yang paling teruk, Daniel tetap bersyukur dan gembira dapat peluang ni. Selalunya nama-nama besar yang pegang mic untuk majlis berprofil tinggi macam ni. "Saya tidak boleh menolak rezeki yang diberikan kerana kalau saya menolak, bermakna saya sendiri tidak mahu mencabar kemampuan diri," tegasnya. Ini peluang keemasan nak level up skill dia, geng!

Apa-apa pun, semangat Daniel memang patut dipuji. Dari pengalamanlah kita belajar, kan? Nak jadi host yang mantap bukan sehari dua, kena tempuh macam-macam cabaran. Siapa kata senang?