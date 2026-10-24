Digelar 'Ruhanat', Ruhainies Ambil Tindakan Undang-Undang Terhadap Tiga Individu

Hiburan

Pelakon Ruhainies meluahkan rasa kesal yang amat sangat terhadap panggilan berunsur penghinaan, ‘Ruhanat’, yang didakwa mula dilemparkan segelintir netizen dan kini telah menjadi ikutan ramai di media sosial sejak tiga tahun lalu.

Bagi Ruhainies, tindakan seperti itu adalah keterlaluan dan tidak bertanggungjawab. Katanya, nama yang diberikan oleh ibu bapanya membawa maksud yang baik, tetapi senang-senang saja diubah pihak tak bertanggungjawab. Aduh, memang tak patut lah kan!

Ruhainies juga mempersoalkan siapa sebenarnya yang memulakan panggilan itu. “Semudahnya mereka nak tukar. Siapa yang memulakan panggilan itu, saya belum dapat mengenal pasti. Hal ini pasti ada yang memulakan dan menjadi ikutan sampai sekarang,” katanya, sambil menambah bahawa si pemula itulah yang sepatutnya menanggung akibatnya.

Dia berkata disebabkan pemula itu, semua orang memanggilnya dengan gelaran yang sama.

Tak Boleh Tangguh Lagi

Ruhainies membuat kenyataan ini semasa ditemui di sidang media bersama peguamnya di Restoran Cili Kampung, Sri Hartamas, pada Selasa lalu. Pelakon drama Wifi Sebelah Rumah itu menjelaskan, tindakan undang-undang yang diambil sekarang adalah wajar memandangkan isu tersebut masih berlarutan dan memberi kesan mendalam kepadanya.

Dia juga menafikan dakwaan segelintir pihak yang mengatakan dia sengaja membangkitkan isu ini pada waktu ini adalah tidak berasas. Peguam Ruhainies, Mohd Haizal Ayop dari firma guaman EzriLaw Firm, turut menegaskan bahawa anak guamnya tidak boleh menangguhkan tindakan terlalu lama.

“Isu ini bermula pada 10 Oktober lalu. Andai kata kita tidak ambil tindakan sekarang atau tunggu lagi dua minggu, orang akan kata kenapa ambil tindakan ketika isu sudah reda?” jelas Mohd Haizal. Beliau bimbang jika mereka tangguh, pihak berkuasa mungkin akan mempersoalkan dan menganggap mereka tidak serius menangani isu ini. Betul juga, nanti orang cakap tak walk the talk pula!

Seorang lagi peguam Ruhainies, Fakhrul Azman Abu Hasan, menambah bahawa tindakan undang-undang berkaitan saman fitnah perlu diambil dalam tempoh yang munasabah. Ini bagi mengelakkan tanggapan bahawa Ruhainies menerima atau tidak membantah dakwaan yang dilemparkan kepadanya. Beliau berkata kelewatan bertindak boleh menimbulkan tanggapan seolah-olah pihaknya bersetuju dengan dakwaan itu. Beliau turut mengesahkan fitnah pertama dapat dikenal pasti pada 10 Oktober lalu, justeru tindakan sekarang adalah dalam masa yang munasabah.

Tuntutan RM3 Juta Bukan Main-Main

Untuk tujuan ini, Ruhainies telah melantik dua peguam dari dua firma guaman berbeza. Tindakan undang-undang ini disasarkan kepada tiga individu yang didakwa menyebarkan fitnah membabitkan dirinya. Wah, ini bukan calang-calang punya saman!

Kesemua individu terbabit dituntut untuk membuat permohonan maaf secara terbuka, memberikan akur janji untuk menarik balik atau memadam segala kenyataan berunsur fitnah, berhenti mengulangi tohmahan, dan menanggung kos guaman. Kalau gagal berbuat demikian dalam tempoh tujuh hari, pihak Ruhainies akan menuntut ganti rugi bernilai RM3 juta. Fuh, memang padu!

Jadi, inilah padahnya kalau suka-suka hati melemparkan gelaran yang berunsur penghinaan, kan? Memang kena fikir dua tiga kali sebelum menaip apa-apa di media sosial. RM3 juta tu boleh beli apa agaknya ya?