Diddy AF Dah 'Chill' Jadi Pensyarah Kanan di Changlun, Populariti Dah Letak Tepi!

Hiburan

Penyanyi Diddy, atau nama sebenarnya Syamsul Hirdi Muhid, 41, mengakui dia kini lebih fokus pada kerjaya akademik dan kehidupan desa yang tenang. Dulu popular, sekarang dah selesa jadi 'orang biasa' di Changlun, Kedah.

Beliau yang mula kerjaya di UUM sebagai Pensyarah Kanan pada 2021 sebelum memegang jawatan sekarang, memberitahu dia telah menetap di Changlun sejak 2021. Ini selepas pulang daripada melanjutkan pelajaran di United Kingdom (UK). Sebenarnya, pada 2014 lagi dia dah pernah duduk di Changlun tiga bulan, sebelum sambung Master dan PhD di Liverpool.

Balik daripada UK terus ke Changlun 2021 sampai sekarang. Saya dah rasa selesa dengan kehidupan di desa, pekan kecil ini, katanya. Diddy juga berkata dia memang tak nak balik ke hiruk-pikuk bandar selepas membesar di sana. Memang syoklah dapat ketenangan kan!

Diddy meluahkan rasa gembira dapat menjadi orang biasa dan bergaul mesra dengan masyarakat setempat. Ini nikmat yang dirasakannya ‘missing’ selama ini. Uniknya, ramai golongan tua yang kenal dia, malah ibu bapa pelajar pun ada yang minta sampaikan salam. Mungkin mereka inilah yang mengundi beliau masa Diddy dalam AF dulu, yelah, pelajar-pelajar masa tu baru setahun dua usianya!

Populariti semua itu saya dah letak ke tepi, tegas Diddy, yang kini mencari ketenangan hidup dan dah beli rumah di Changlun. Walaupun begitu, penyanyi lagu 'Hilang' ini masih lagi menyanyi, terutama untuk tujuan pembelajaran bersama pelajarnya. Ada juga persembahan kecil-kecilan di UUM atau sekitar Kedah dan Pulau Pinang. Beliau juga aktif sebagai juri dan panel forum perkongsian ilmu, menunjukkan fasa hidupnya memang dah berbeza.

Jadi, ada tak plan nak keluar single baru? Diddy memaklumkan memang ada perancangan, cuma komitmen kerja sekarang sangat padat. Insya-Allah tahun depan, kita tengoklah macam mana, katanya. Bolehlah kita berangan nak dengar suara Diddy lagi nanti, kan?