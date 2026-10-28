Dayang Nurfaizah Kahwin Dengan Hael Husaini? Foto Busana Pengantin Jadi Buah Mulut!

Hiburan

Pergh, memang kecoh habis bila sekeping foto penyanyi Dayang Nurfaizah muncul, tunjuk dia pakai busana ala-ala pengantin. Terus naik balik spekulasi yang dia dah mendirikan rumah tangga dengan Hael Husaini.

Dalam gambar tu, Dayang, 45 tahun, nampak anggun berbaju putih, siap pegang sejambak bunga tangan lagi. Ramai syak dia tengah duduk atas pelamin.

Menurut sumber, majlis nikah mereka dikatakan dah berlangsung bulan Jun lalu, dengan majlis resepsi diadakan pada bulan Julai di ibu kota. Wah, kalau betul, memang pandai simpan rahsia eh?

Sebelum ni, kita semua pun dah kecoh bila tular video Hael dengan Dayang jumpa selebriti Korea Selatan, Lee Jun-ho. Dalam video tu, ramai betul "forensik bibir" yang claim Hael seolah-olah sebut "my wife" masa perkenalkan Dayang. Aduhai, internet memang tak pernah mengecewakan bab korek cerita!

Sebelum ini, Dayang memilih untuk tidak mengulas dakwaan pertunangan dan turut menafikan wujud sebarang tarikh istimewa yang ditetapkan berkaitan majlis perkahwinan.

Tak sabar nak tahu kebenaran dari Dayang dan Hael sendiri.