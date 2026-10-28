Datuk Fauziah Nawi: Artis Senior, Jangan Main Kecilkan Pelapis, Ilmu Tu Kongsilah!

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Pelakon veteran Datuk Fauziah Nawi, melalui beberapa hantaran di laman Threads pada Rabu, beliau 'sound' sikit artis-artis senior supaya jangan main perlekehkan bakat-bakat baru dalam industri seni tempatan. Bagi Fauziah, pengalaman berpuluh tahun tu bukan untuk disimpan sendiri, tapi patutlah jadi jambatan untuk generasi muda.

Kematangan Bukan Sekadar Kira Tahun Berapa Lama

Menurut Fauziah, kematangan seorang artis senior ni bukan setakat diukur dengan berapa lama dia dah bergelumang dalam dunia seni. Umur 73 tahun dah tentu banyak tengok asam garam, kan? Tapi, katanya, yang penting adalah kesediaan artis senior tu untuk berkongsi ilmu dan usaha dia nak membesarkan generasi selepasnya. Kalau dah senior tapi asyik nak tunjuk 'power' dengan mengecilkan yang muda, baik tak payah! Besarnya seorang seniman tu sebenarnya terserlah bila dia mampu bantu orang lain jadi lebih baik, betul tak?

Turunkan Ilmu, Barulah Power!

Bayangkanlah, dah berpuluh tahun dalam industri, mesti banyak gila ilmu dan petua yang dah dikutip, kan? Ilmu-ilmu macam ni lah patut diturunkan, bukannya disimpan buat harta sendiri sampai berkarat. Ini lah yang Fauziah maksudkan dengan 'menurunkan ilmu'. Ingat, ilmu tu legasi, bukan hak milik kekal!

Jangan Kritik Je, Bawa Sekali Penyelesaian!

Yang ni paling 'kena' kot! Fauziah Nawi cakap, artis senior ni tak boleh lah sekadar menyuarakan pendapat atau mengkritik je. Kalau nampak ada kelemahan pada pelapis baru, alangkah baiknya kalau suara kritikan tu datang sekali dengan penyelesaian. Menegur itu memang hak masing-masing, tapi kalau membimbing, itu baru namanya satu sumbangan yang besar kepada industri. Jangan jadi macam keyboard warrior, tahu 'bash' je tapi tak tahu nak tunjuk jalan penyelesaian. Kononnya nak industri lebih baik, tapi cara tak membantu, aduhai!

Fauziah juga menitipkan pesanan, ilmu ni satu legasi yang mesti diteruskan. Jadi, takkan lah artis senior nak tengok je bakat baru terkial-kial mencari arah, kan? Fikir-fikirkanlah, siapa yang rasa dirinya 'senior' tu, apa sumbangan korang pada industri dan generasi akan datang?