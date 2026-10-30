Dato' Fauziah Nawi 'Sekolahkan' Artis Senior: Jangan Suka-Suka 'Perkecil' Pelapis, Bimbinglah Dengan Solusi!

Hiburan

Alamak! Pelakon veteran kita, Datuk Fauziah Nawi, memang tak main-main bila bab kualiti industri seni Malaysia. Baru-baru ini, melalui hantaran di Threads, Dato' Fauziah, yang masa itu berumur 73 tahun, 'sound' habis-habisan sikap segelintir artis senior yang kononnya nak tunjuk hebat dengan 'perkecilkan' artis pelapis. Cuba hadam ayat power beliau ni: "Menegur itu hak. Membimbing itu sumbangan. Mewariskan ilmu itu legasi." Pergh, sebiji kena, kan? Terus rasa terpanggil nak 'angkat bendera' setuju!

Tak Payah Nak Buktikan Kebesaran Diri Sendiri Dengan Menjatuhkan Orang Lain!

Dato' Fauziah ni memang tak suka benda-benda remeh macam ni. Katanya, "Artis senior tidak perlu mengecilkan pelapis untuk membuktikan kebesarannya." Betul sangat tu! Apa gunanya nak tunjuk 'besar' bila kita menjatuhkan orang lain? Macam tak matang pulak. Sebaliknya, kebesaran sebenar seorang seniman tu akan terserlah bila dia boleh bantu orang lain jadi lebih baik dari dia sendiri. Kalau dah hebat sangat, buktikan dengan tangan yang menghulur, bukan mulut yang 'melaser'!

Nak Tegur? Bawa Sekali Solusi Konkrit, Barulah 'Class'!

Ini yang paling penting dan paling kena! Ramai je artis senior yang suka bersuara pasal kelemahan bakat baru. Tapi Dato' Fauziah sarankan, kalau dah pilih untuk bersuara, janganlah setakat komen kosong. Kena sertakan sekali cara penyelesaian yang bernas. Beliau siap cakap lagi, "alangkah baiknya jika suara itu turut membawa penyelesaian." Kan senang? Barulah nampak ikhlas nak membimbing, bukan sekadar nak cari publisiti atau tunjuk 'power' sendiri. Ilmu tu kongsi, jangan simpan buat pekasam!

Kematangan Bukan Sekadar Kira Berapa Tahun Dalam Industri, Bro!

Ada je yang dah lama sangat dalam industri, tapi perangai tak matang lagi. Nah, Dato' Fauziah ada jawapan padu. Kematangan seorang artis senior tu bukan semata-mata diukur dari berapa lama dia dah bergelar artis, tapi dari kesediaan dia nak berkongsi ilmu dan bantu generasi selepasnya untuk lebih maju. "Membesarkan generasi selepasnya," itu ayat dia.

Hantaran padu Dato' Fauziah kat Threads ni menerima pelbagai reaksi daripada netizen dan pemain industri, antaranya Sheila Rusly dan Nad Zainal. Nampak sangat isu ni memang relevan dan ramai yang rasa 'terkena.' Harap-harap lepas ni, senior-senior kita lebih sporting dan jadi mentor yang membina, bukan pembuli maya! Apa pendapat korang?