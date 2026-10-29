Datin Sofia Jane Solo Untuk Pementasan ‘Thrown’, Memori Bercelaru Macam Kena Campak!

Hiburan

Datin Sofia Jane, pelakon yang dah lebih tiga dekad menghiasi layar kita, kini buat kita ternganga pulak dengan langkah berani terbaru beliau. Bayangkan, dia sahut cabaran besar untuk menggalas seluruh pementasan ‘Thrown’ seorang diri di pentas! Ini memang lain macam level up, sampai kita pun rasa semangat nak tengok.

Sofia sendiri pun nampak teruja gila nak menjiwai watak ni. Beliau cakap, “Saya teruja untuk menyelami naskhah ini dan meneroka ke mana ia akan membawa saya bersama penonton.”

Pengarah pementasan, Gavin Yap, memang puji melambung kat Datin Sofia Jane. Katanya, Sofia ada “kekuatan dan kehadiran di pentas” yang memang diperlukan untuk naskhah berat macam ni. ‘Thrown’ ni pulak bukan cerita ringan-ringan tau. Ia teroka tema bagaimana kita ‘dilontarkan’ ke fasa baru dalam hidup, khususnya dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa. Kesan dari detik-detik ni la yang akan membentuk diri kita bila dah besar nanti.

Pementasan ni juga sambungan kepada tema yang Gavin Yap selalu sangat teroka dalam karya sebelum ni, macam ‘Pewaris’, ‘Fork It’, dan ‘Eurydice’. Memang berkisar pasal kenangan, kedukaan, warisan, dan kehilangan. Jadi, kalau korang suka cerita yang deep, memang kena tengok!

Bayangkan, seorang ahli psikologi kanak-kanak ni dok korek rakaman audio zaman dia kecil, campur pulak dengan rakaman pesakit dia. Konon nak faham zaman kanak-kanak sendiri. Tapi, makin kerap rakaman tu didengar dan diulang, makin blur pulak mana satu memori dia, mana satu memori pesakitnya. Aduh, kan dah jadi pening kepala! Persoalan yang diangkat pun buat kita terfikir: di mana berakhirnya kenangan sendiri dan bermulanya kenangan orang lain? Jangan sampai kita pun ikut konfius sudah!

Pementasan yang dipersembahkan oleh Jeffrey Cheah Performing Arts Centre (JCPAC) dan terbitan Superbear Productions ni janji nak bagi pengalaman teater yang sangat peribadi dan menghidupkan pelbagai deria. Siap ada rekaan bunyi secara langsung lagi yang menyelubungi ruang teater untuk buat penonton betul-betul rasa kekeliruan yang dialami watak utama. Fuh, memang nak ajak semua deria kita berfikir keras ni!

Nak tengok sendiri drama memori yang mencabar minda ni? ‘Thrown’ akan berlangsung kat The Studio, JCPAC, bermula 20 hingga 22 November dan sambung lagi 27 hingga 29 November. Ada dua sesi, pukul 8.30 malam dan 3 petang. Memang mencabar mental, tapi kalau Datin Sofia Jane yang bawa, kita confirm tabik spring! Korang rasa, memori siapa yang akan menang akhirnya?