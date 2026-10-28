Dana Ekonomi Oren: RIM Tepuk Tangan, Harap Industri Muzik Malaysia Makin Mantap!

Hiburan

Gais, ada berita baik untuk semua kaki muzik dan penggiat seni tempatan! Persatuan Industri Rakaman Malaysia (RIM) dah bagi green light dan sambut baik keputusan Jemaah Menteri kita nak tubuhkan Dana Ekonomi Oren. Kalau korang tanya kenapa, senang je — dana ni bertujuan nak boost lagi industri muzik kita kat Malaysia ni, sambil buka peluang kerjaya yang lebih luas untuk artis dan semua yang terlibat, baik kat dalam negara mahupun nak terbang ke luar negara. Fuh, mantap!

Pengerusi RIM, Rosmin Hashim sendiri cakap, penubuhan dana ni mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengiktiraf peranan industri muzik sebagai sektor ekonomi yang mampu menjana pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan, dan memperkenalkan budaya Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira macam statement jelaslah dari kerajaan yang diorang nampak potensi besar industri muzik kita ni, bukan sekadar hiburan kosong tapi satu sektor yang boleh bawak balik duit dan create job.

Kita tak main-main tau. Industri muzik rakaman Malaysia mencatatkan hasil tertinggi sebanyak RM428.3 juta pada tahun 2025. Jumlah ni memang membuktikan yang sektor ni ada potensi besar gila untuk terus berkembang, terutamanya kalau ada pelaburan yang betul untuk bakat tempatan, penerbitan muzik yang berkualiti, dan usaha nak tembus pasaran antarabangsa. Memang berbaloi weh!

Rosmin Hashim juga tekankan, pembangunan industri muzik ni bukan hanya bergantung kat artis yang on stage je. Ramai lagi hero kat belakang tabir yang terlibat — penulis lagu yang kreatif, penerbit muzik yang power, syarikat rakaman, dan macam-macam profesional lain yang main peranan penting dari A sampai Z, dari hasilkan lagu, pasarkan, sampai la kembangkan karya-karya tempatan kita ni.

Dengan adanya Dana Ekonomi Oren ni, RIM berharap sangat ia dapat buka lebih banyak pintu rezeki untuk pembangunan bakat baru, galakkan lagi pelaburan dalam penerbitan muzik tempatan, dan yang paling penting, perkukuh perlindungan harta intelek. Barulah industri kita ni boleh sustain dan terus berdaya saing, takkan cepat layu.

RIM pun berharap pelaksanaan dana ni akan melibatkan kerjasama yang erat antara kerajaan dengan semua pihak berkepentingan dalam industri. Kalau semua team up, barulah manfaat dana ni dapat dirasai oleh seluruh ekosistem muzik, dan kedudukan Malaysia sebagai pemain penting dalam industri muzik serantau dan antarabangsa akan makin kukuh. Tak sabar nak tengok scene muzik kita terus mendunia!