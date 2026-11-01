Dakwaan AI Dalam Kudrat? Zulaikha Zakaria Jelaskan Ia Hanya Untuk Suara

Hiburan

Kudrat: 1868 memang tengah buat gempak habis! Sejak empat episod awal naskhah ni ditayangkan dekat platform penstriman, ia terus merajai carta. Bahang dari semesta ‘High Council’ memang terasa kuat, sampaikan tiket jualan awal filem dah mencecah angka dua juta ringgit! Bukan itu saja, media sosial pun riuh rendah dengan teori siapa pembunuh sebenar, siapa hero yang tersembunyi. Semua mata tertumpu pada sutradara, Zulaikha Zakaria, yang bertanggungjawab mengemudi naskhah yang kononnya mengkritik masyarakat ni. Tapi, macam biasalah, bila dah popular, macam-macam dakwaan datang. Zulaikha lah orang pertama yang kena jawab semua tu.

“Jawablah, Zulaikha!” begitulah cabaran yang mungkin bermain di fikiran ramai. Sejak ‘Projek: High Council’ lagi, karya sering dianggap penyebab gejala buli di sekolah sehingga ada yang meninggal dunia. Naskhah ‘Kudrat: 1868’ pun tak terkecuali, kena tempias kritikan sama bila watak dan aksi ganas dalam cerita ni dikatakan nampak ‘cool’ pada mata anak muda.

Tapi, Zulaikha ada penjelasan dia sendiri. Katanya, mungkin yang ganas tu cuma visualnya sahaja. Dia dan pasukan dia sentiasa pastikan watak-watak yang berbuat jahat tu akan dapat balasan setimpal. Dan balasan tu, katanya, bukan sikit-sikit, tapi sangat besar kesannya, lebih-lebih lagi bila cerita ni melangkah ke layar perak nanti. Cuba tengok apa jadi dekat watak-watak seperti Abbas dan Rafizi dalam ‘Kudrat’ ni, tak macam Kahar dalam ‘Projek High Council’ yang kononnya jadi baik di pengakhiran cerita. Mesej utama yang cuba dibawa oleh ‘Kudrat’ sebenarnya lebih kepada kesan ganas yang bakal menyusul daripada tindakan agresif.

Bukan Sekadar Buli Fizikal

Zulaikha menegaskan yang ‘Kudrat’ bukan semata-mata pasal buli fizikal. Kita bukan bercakap pasal buli fizikal semata-mata, tapi kita bercakap pasal hierarki, jelasnya. Ini mengenai bagaimana orang yang berada di atas, yang ada kuasa, menggunakan pengaruh mereka untuk menindas orang di bawah. Itulah bentuk buli yang mereka cuba ketengahkan, katanya. Persekitaran yang toksik tu, boleh buat orang yang asalnya baik pun berubah jadi kasar dan ganas. Contohnya, kalau kita perasan dalam episod empat, cerita ni kembali ke latar belakang keluarga dan rumah untuk tunjuk kenapa watak-watak tu jadi sebegitu rupa. Jadi, ada sebab di sebalik setiap tindakan, bukan ganas saja-saja.

AI Hanya Untuk Vokal Lagu

Selain isu buli, ‘Kudrat’ juga tak lari daripada isu kontroversi penggunaan AI. Ramai yang tertanya-tanya, betul ke ada AI dalam naskhah ni? Zulaikha tak berlengah untuk beri pencerahan. Untuk filem memang tiada penggunaan AI langsung, tegasnya. Nah, jelas dah kat situ.

Tapi, untuk siri televisyen, dia akui ada satu lagu di penghujung episod empat yang memang guna AI. Tapi, jangan risau, ia hanya pada bahagian vokalnya sahaja. Lirik lagu tu, dia kata, dibuat sendiri, manakala muzik pula dibeli dari ‘library’. Jadi, bukannya sepenuhnya pakai AI.

Ada dua sebab utama kenapa AI digunakan untuk vokal tu. Pertama, faktor masa. Jadual kerja yang sangat padat menyebabkan mereka tak sempat nak rakam suara penyanyi asal untuk babak tersebut. Kedua, ia adalah keputusan kreatif. Lagu tu sebenarnya berfungsi sebagai pembayang kepada apa yang bakal berlaku dalam filem nanti. Liriknya yang menyebut I was hiding from the truth tu sengaja difokuskan pada muka Abbas dan Rafizi, sebagai metafora untuk tunjukkan siapa sebenarnya yang menyimpan rahsia atau kebenaran dalam cerita yang berbelit-belit ni.

Pesanan Untuk Penonton Muda

Untuk filem yang berbahas tentang hierarki dan politik, agak berat untuk penonton bawah 16 tahun, kata Zulaikha. Walaupun begitu, ramai peminat muda yang dah tak sabar nak tonton filem ni di panggung. Zulaikha sangat menghargai sokongan peminat muda ni, tapi dia ada pesanan penting. Dia menyeru agar remaja menonton naskhah ini bersama penjaga atau ibu bapa.

Kenapa? Sebab, katanya, ada benda yang mungkin nampak ‘gah’ atau ‘cool’ pada mata kasar, tapi mesej di sebaliknya tu perlukan penjelasan daripada orang dewasa. Dia tak nak nanti mereka salah faham dan ingat perlakuan agresif tu dibenarkan. Ibu bapa pulalah yang kena bantu fahamkan anak-anak tentang kesan buruk daripada sistem hierarki yang salah tu.

Berbalik kepada isu penapisan, Zulaikha turut berkongsi yang babak keganasan yang dipotong oleh Lembaga Penapisan Filem (LPF) sebenarnya tak banyak pun. Saya rasa dalam dua babak sahaja yang terpaksa dipotong, katanya. Itu pun bukan semata-mata sebab ganas, tapi lebih kepada nak merapatkan lagi penceritaan, bagi plot nampak lebih padat dan kemas. Katanya, pihaknya sentiasa menghormati garis panduan yang ditetapkan oleh LPF.

Akhir sekali, Zulaikha berharap penonton tak cuma tengok keganasan yang terpampang di skrin, tapi lihatlah ‘jiwa’ dan pengajaran di sebalik itu semua. Dia akui banyak belajar daripada maklum balas penonton sejak ‘High Council’ lagi, dan ‘Kudrat’ ini adalah hasil daripada evolusi penceritaan yang mereka cuba bawa untuk industri filem dan drama tempatan kita. Jadi, apa pendapat korang, dah bersedia nak saksikan ‘jiwa’ Kudrat?