Dai Fuad: “Watak Jahat Ada Justifikasi Berbeza”? Wei, Pa Ingat Dia Hero Sebenar Dalam Kudrat 1968!

Hiburan

Pada tahun 2026 ini, nama pelakon Dai Fuad memang tengah naik mencanak gila! Dia semakin mencuri perhatian ramai melalui siri Astro, Good Boys Go To Heaven (GBGTH). Tapi, tahun ni rezeki pemilik nama penuh Muhammad Fuad Abd. Rahman ni terus melimpah-limpah apabila dia diberi kepercayaan untuk membintangi naskhah fenomena terbaru, Kudrat 1968: High Council. Drama yang bermula sebagai siri sebelum diangkat ke layar perak ni, betul-betul menjadi titik tolak untuk Dai Fuad mengukuhkan kedudukan dia dalam industri seni kita. Memang padu ah prestasi dia!

Tak Sangka Watak Pa Akan Meletup!

Siapa sangka, watak Abdul Ghafar Aziz atau Pa lakonan Dai Fuad dalam Kudrat 1968 ni boleh jadi fenomena sampai macam ni sekali? Korang pun mesti terkejut beruk, kan? Jujurnya, Dai Fuad sendiri pun mengaku tak pernah jangka sambutan luar biasa ni. Anak jati Skudai ni cakap, fokus utama dia dari awal cuma nak bagi penghayatan terbaik kat watak Pa, takde pun nak kejar populariti atau jadi pujaan ramai.

Dai Fuad berkata, dia tidak menjangka langsung sambutan itu. Memang itulah mentaliti pelakon sejati, kan? Lebih penting cari ‘ketetapan karakter’ tu, selami jiwa watak sampai ke akar umbi, barulah hasil dia sampai ke hati penonton. Betul ke tak? Kadang-kadang, bila kita tak kejar populariti pun, rezeki tu datang bergolek sendiri. Power habis!

Teori Antagonis Buat Fans Terharu

Haa, bab ni memang relatable dengan kita semua! Dai Fuad memang terharu sangat dengan sambutan hangat dan sokongan padu penonton, terutamanya geng-geng peminat yang rajin gila mengkaji dan bincang teori jalan cerita Kudrat 1968 ni Korang ni memang detektif siber sejati lah!

Dia bersyukur kepada semua yang mengikuti KUDRAT 1968 dan siap puji lagi peminat yang buat teori secara berhemah, kupas dan bedah cerita dengan bahasa yang bagus dan pandai. Fuh, dengar tu! Pelakon pun salute dengan effort korang yang tak tidur malam fikirkan plot twist seterusnya. Memang terbaik lah bila fans boleh deep dive sampai macam tu sekali. Ini baru namanya true fan!

Perspektif Antagonis Yang Lain Macam

Ini part yang paling mind-blowing! Bila ditanya pasal perbezaan watak antagonis dalam Kudrat 1968 dan GBGTH, lulusan Sarjana Undang-undang ni kongsi pandangan dia yang lain macam. Katanya, watak jahat ni tak boleh main pukul rata je. Kena selami betul-betul akar permasalahan yang membentuk perwatakan dorang. Bukan senang nak jadi jahat, kena ada backstory yang kuat!

Menurutnya, setiap watak antagonis perlukan akar permasalahan. Contohnya, episod empat dalam filem Kudrat 1968 tu memang penting untuk faham asal usul Pa, dan episod enam dalam Good Boys Go To Heaven pula untuk watak kat sana. Bagi dia, setiap antagonis tu lahir daripada “satu benda yang hilang dalam diri” dia orang. Deep gila kan? Bukan sekadar nak jadi jahat je, tapi ada sebab yang mendalam.

Dia siap menyifatkan watak Pa ni ada lapisan kompleks yang berpaksikan pada keyakinan dan prinsip hidup tersendiri. Yang paling buat kita terkejut, Pa ni percaya dia adalah hero dalam cerita ni dan paling normal dalam KUDRAT. Fuh! Agak-agak korang setuju ke?

Pa percaya pada 1968, dunia sepatutnya ada atas dan bawah. Katanya lagi, sebelum kehadiran Abbas ke KUDRAT, keadaan aman je. Tapi, bila Abbas muncul, dia yang ‘menyemai benih’ masalah tu, walaupun mungkin Abbas tak sedar. Sebab tu Pa terpaksa ambil alih, katanya. Kiranya, Pa ada justifikasi dia sendiri kenapa dia buat sesuatu. Wow, mentaliti villain level pro ni! Macam mana nak benci dia kalau dia sendiri ingat dia hero?

Filem arahan Zulaikha Zakaria ni, selain Dai Fuad, turut diterajui oleh pelakon-pelakon hebat macam Zarif Ghazzi, Mierul Aiman, Akmal Asyraf dan Evertts Gomes, dan kini sedang ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia. Konflik dan perubahan yang tak dijangka dalam persahabatan serta pendirian watak utama memang betul-betul mencabar segala tanggapan penonton. Jadi, korang rasa betul ke apa yang Pa fikir? Adakah setiap watak jahat tu memang ada justifikasi tersendiri, atau Pa ni sekadar berhalusinasi yang dia hero? Cuba kongsi sikit pandangan korang!