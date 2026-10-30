Dai Fuad Penyanyi Dulu, Barulah Berlakon? Steady!

Hiburan

Ingatkan Dai Fuad ni pelakon je? Siapa sangka, rupanya abang sado kita ni mula-mula beraksi di pentas nyanyian dulu, pada tahun 2018! Pelakon yang dikenali ramai dengan nama Muhammad Fuad Abd. Rahman, 34 tahun, ni memang power betul. Kita semua dok tengok dia berlakon gempak, tapi rupa-rupanya dia dah lama dah celup kaki dalam dunia muzik.

Sekarang ni, Dai Fuad tak main-main tau. Dia aktif bersama kumpulan muzik dia, TIP Band, yang ditubuhkan pada tahun 2023. Fuyoo, baru tiga tahun dah makin meletop! Menurut Dai Fuad sendiri, "Karier saya bermula dengan menyanyi pada 2018, kemudian barulah berlakon." Jadi, memang sah la dia penyanyi original!

Bukan keputusan dia pun nak tubuhkan TIP Band ni. Sebenarnya, pemain gitar band tu yang berinisiatif, dan dibantu pula oleh penyanyi Adi Priyo. Dia siap puji Adi Priyo ni sebagai cikgu dan mentor dia dalam nyanyian, yang banyak bantu mencorakkan TIP Band. Memang ada mentor berpengalaman, patutlah sound diorang mantap!

Terbaru, Dai Fuad dan TIP Band baru je rilis lagu yang bertajuk 'Ratnaku'. Eh, dengar cerita lagu ni asal usulnya dari Datuk M. Nasir dan dinyanyikan oleh abang Roy, tapi Adi Priyo bagi 'nafas baru' kat lagu tu. Memang padu! Menurut Dai Fuad, sejak beberapa hari dikeluarkan, lagu tersebut mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Wah, ini bukan calang-calang punya sambutan, mesti lagu ni catchy gila sampai ramai yang layan!

Dalam pada sibuk berlakon, Dai Fuad percaya rezeki dan tuah untuk TIP Band ni datang jugak dari penglibatan dia dalam filem terbarunya. "Saya percaya semua datang juga daripada berkat KUDRAT 1968," katanya. Filem 'KUDRAT 1968: High Council' ni dah pun tayang di pawagam semalam, 29 Oktober 2026. Semoga berkat filem tu, TIP Band akan terus berkembang dan meletop di persada muzik tanah air! Kita tunggu dan lihat, mana tahu lepas ni Dai Fuad jadi 'double threat' yang digeruni, kan?

Betul la orang kata, rezeki tak pernah salah alamat. Mana satu korang prefer, Dai Fuad berlakon ke nyanyi?