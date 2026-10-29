Dah Kena Label 'Kayu', Jazmy Juma Tak Kecil Hati Pun!

Hiburan

Pelakon, Jazmy Juma, 28, langsung tak terasa hati bila ada netizen cakap lakonan dia lebih 'kayu' daripada pelakon lain. Eh, bukan setakat tak terasa, Jazmy siap cakap dia gembira lagi dengan komen-komen pedas tu!

Menurut Jazmy, dia anggap kritikan netizen ni sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dia perbaiki diri. Yelah, bukan senang nak jumpa orang yang sanggup jujur pasal kelemahan kita, kan? Macam dia cakap, “Saya gembira kerana ada netizen komen tentang saya lebih-lebih yang menyentuh keburukan saya kerana tak semua orang nak berlaku jujur dengan kita.” Betul lah tu, kadang kawan sendiri pun susah nak jujur!

Komen 'kayu' yang tak sebut nama pelakon lain tu, Jazmy baca masa dia dalam satu rancangan podcast baru-baru ni. Dia siap analogikan komen tu macam sahabat yang beritahu kelemahan diri sendiri. Semasa sidang media drama Dua Nyawa di Pavilion Damansara Heights semalam, Jazmy tambah yang dia sangat bersyukur dengan teguran sebegitu. Katanya, komen netizen tu sedarkan dia yang lakonan dia belum cukup mantap dan perlu belajar lebih lagi.

Jazmy mengaku dia memang tak nak duduk dalam zon selesa dengan tapis semua komen negatif. Kalau dia abaikan kritikan, dia rasa rugi. Macam Jazmy kata, “Keadaan ini ibarat kita tak akan melihat salah sendiri melainkan cermin (diri sendiri) dan orang lain yang bercakap.” Fuh, memang power betul mindset dia!

Dia siap bersyukur lagi sebab Allah gerakkan hati individu tu untuk bagi komen. Bagi Jazmy, teguran tu satu peringatan yang lakonan dia belum cukup bagus, walaupun mungkin ada segelintir orang rasa dia dah okey.

Tapi, jangan salah faham pulak. Jazmy juga ada garis panduan dia. Komen-komen kasar yang memang niat nak memburuk-burukkan dia tu, memang dia takkan layan. Tapi kalau setakat panggil 'kayu', dia okey je sebab itu komen membina. Yang penting, bukan kecaman atau penghinaan melampau.

Jazmy akan datang dalam drama 12 episod, Dua Nyawa, yang diarahkan Riza Baharudin. Dalam drama ni, dia berlakon dengan Puteri Balqis dan Zharif Ghazzi. Korang boleh tengok nanti dekat platform IQIYI bermula 13 November depan. Agak-agak, lepas ni ada lagi tak yang berani panggil 'kayu'?