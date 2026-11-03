Che Ta Imbau Saat Lahirkan Aaisyah Usia 42 Tahun: “Rezeki ALLAH Tiada Siapa Boleh Menidakkan!”

Hiburan

Pelakon Rozita Che Wan meluahkan rasa syukur yang tak terhingga apabila puteri tunggalnya, Aaisyah Dhia Rana, kini dah genap 12 tahun. Siapa sangka, Che Ta atau mesra disapa Mummy ni imbau balik kenangan manis dia melahirkan Aaisyah masa usia 42 tahun dulu!

Melalui perkongsiannya, Che Ta kongsi dia pernah dipersoalkan segelintir pihak pasal keputusan dia bersalin pada usia tu. Tapi, Che Ta jawab tenang je, Rezeki ALLAH itu tiada siapa yang boleh menidakkan. Memang betul, rezeki anak itu kan anugerah!

Katanya lagi, kehadiran Aaisyah ni jadi pengikat kasih sayang antara dia dan suami, Zain Saidin, sekali gus membawa kebahagiaan tak terhingga dalam keluarga mereka. Betul-betul terasa aura kasih sayang bila anak bongsu kesayangan ramai ni sentiasa dapat perhatian penuh dari Daddy dan dua abang dia, Ammar Effendy dan Aniq Ezzra.

Walaupun Che Ta akui Aaisyah ni kadang-kadang cerewet sikit, senang sentap dan kuat cemburu, tapi itu semua tak penting sebab bagi dia, Aaisyah tetaplah permata hati yang paling istimewa dan manja. Doa Che Ta, Membesarlah menjadi anak yang solehah, sayang. You know Mummy would do anything for you. Fuh, memang power doa seorang ibu ni.

Untuk info, Che Ta dan Zain berkahwin pada 13 Disember 2013, sebelum menyambut kelahiran Aaisyah pada 1 November 2014 di Pusat Perubatan Ampang Puteri. Jadi, setiap anak itu rezeki kan?